Manuel pratique du (re)confinement : ce que je peux faire (ou pas) à Paris

Ecrit dans la journée du jeudi 29 octobre 2020, ce dossier est amené à évoluer en fonction des annonces complémentaires.

Le revoilà ! Alors que la circulation du virus est devenue hors de contrôle et que la fameuse deuxième vague semble plus importante que la première, Emmanuel Macron a mis fin au suspense. Et forcément, ça pique : le confinement fait son grand retour dans le game à partir de vendredi 30 octobre, et ce jusqu’au 1er décembre (minimum). Si ce nouveau confinement ressemble beaucoup à son prédécesseur, il en diffère cependant sur plusieurs points. Alors, chers Parisiens, pour que vous soyez carré avec les contours de ce confinement deuxième du nom, on vous a préparé un manuel pratique à mettre dans votre poche, juste à côté de votre attestation.

L'attestation de déplacement devrait être téléchargeable à partir de vendredi 30 octobre. Nous partagerons ici le lien.

Pour quels motifs puis-je sortir de chez moi ?

Qui dit retour de l'attestation dit restrictions des déplacements. Comme annoncé, il sera possible de sortir pour : aller bosser pour ceux qui ne peuvent pas faire de télétravail, aller à un rendez-vous médical, porter assistance à un proche, faire ses courses, prendre l'air à proximité du domicile et amener les enfants à l'école. S'il est considéré comme une version plus « light », ce confinement n'en sera pas pour autant « cool ». A noter que pour vous rendre à votre travail, vous aurez besoin d'une attestation de votre employeur.

Je suis en vacances en province pour la Toussaint, puis-je rentrer chez moi ?

A tous ceux qui sont actuellement en vacances, en province ou ailleurs, et qui se demandent s'ils vont pouvoir rentrer chez eux après le début du confinement le vendredi 30 octobre, la réponse est oui. Une tolérance s'appliquera jusqu'à la fin du week-end de la Toussaint.

Le télétravail est-il obligatoire ?

S'il n'est pas à proprement parler obligatoire, « le recours au télétravail doit être le plus massif possible », a annoncé Jean Castex ce jeudi. « Toutes les fonctions qui peuvent être télétravaillées doivent l’être cinq jours sur cinq. » Mais ce qui change surtout par rapport au printemps, ce sont les entreprises et organismes qui vont rester ouverts : les guichets des services publics, les usines, les entreprises de BTP ainsi que les exploitations agricoles.

Le chômage partiel est-il reconduit ? Quid du fonds de solidarité ?

Toutes les personnes dont l'activité est mise à l'arrêt pourront bénéficier du dispositif de chômage partiel, dont une large partie (84 %) était prise en charge au printemps par les pouvoirs publics. Pour l'heure, reste à connaître les détails pour cette édition automnale du confinement. Quant aux indépendants, commerçants, PME et TPE, le fonds de solidarité est de nouveau activé, avec des aides pouvant aller jusqu'à 10 000 € par mois.

Quels commerces restent ouverts ?

Uniquement ceux considérés comme « de première nécessité ». Comprenez les magasins d'alimentation, les pharmacies, les commerces alimentaires de détail ou encore les kiosques. Une liste des commerces ouverts devrait être prochainement communiquée.

A noter que le président a annoncé lors de son allocution son intention de réévaluer la situation sanitaire dans 15 jours. Et, le cas échéant, autoriser certains commerces à rouvrir.

La vente à distance et/ou à emporter va-t-elle être autorisée ?

Si l'on attend encore les mesures officielles, Emmanuel Macron a clairement invité « dans la mesure des possibilités de chacun […] [à soutenir] les entreprises qui […] ont innové à travers les commandes à distance, la vente à emporter, la livraison à domicile ». Ce qui signifierait, espérons-le, que l'on pourrait réserver et retirer des commandes dans des restaurants, des libraires ou encore des disquaires. A voir.

Les bars et les restaurants sont-ils ouverts ?

Non. Après avoir vu leurs conditions d'accueil faire le yo-yo depuis le mois de juin, les bars et les restaurants doivent de nouveau baisser le rideau. Force à eux.

Puis-je aller dans un lieu culturel (salles de spectacle, musées, galeries etc.) ?

Non. Tous les établissements accueillant du public, donc les lieux culturels, ferment leurs portes. Quelque chose nous dit que ça devrait de nouveau chauffer du côté des bandes passantes.

Que signifie « prendre l'air à proximité de [mon] domicile » ?

Les détails devraient être connus d'ici ce soir mais cela devrait peu ou prou prendre la forme du premier confinement. Soit probablement pouvoir s'aérer, faire du jogging, dans un périmètre qu'on imagine réduit, peut-être d'un kilomètre autour de la maison comme au printemps.

Puis-je aller dans les parcs et jardins ?

Sujet d'embrouille ultime entre le gouvernement et la mairie de Paris lors du déconfinement, les parcs et jardins de la capitale (et du pays) resteront ouverts. Un bon moyen de se mettre au vert lors de sa sortie quotidienne.

Comment ça se passe pour les écoles ?

Autre différence notable avec la saison 1, les crèches, écoles, collèges ainsi que les lycées restent ouverts pendant ce nouveau confinement. Le tout avec des protocoles sanitaires renforcés et un port du masque obligatoire dès l'âge de 6 ans. Par contre, pour les universités ainsi que les établissements d'enseignement supérieur, c'est le retour des cours en ligne.

Puis-je rendre visite à mon papi ou ma mamie en Ehpad ?

Oui. C'est l'une des décisions marquantes de ce confinement, les visites dans les Ehpad (Etablissements d'hébergement des personnes âgées et dépendantes) continuent à être autorisées, dans des conditions sanitaires très encadrées.

Puis-je quitter l'Ile-de-France ? La France ? L'Europe ?

Non Vos déplacements seront circonscrits – en attendant d'autres précisions – à votre région de résidence. Franciliens, l'Ile-de-France est magique. Pour les Français actuellement dans un autre pays européen ou dans le monde qui souhaitent rentrer au bercail, ils devront se soumettre à un test.

Puis-je me rendre à un rendez-vous médical ?

Oui, à condition de remplir votre attestation (et peut-être un mot de votre praticien).

Puis-je aller me faire couper les cheveux ?

Non. Considérés comme « commerces non essentiels », les coiffeurs vont devoir éteindre leurs sèche-cheveux. C'est donc reparti pour de nouvelles dingueries capillaires à la Tony Vairelles.