Un marché de Noël en mars pour financer la survie de l’International

Sur le tract de l’événement, on retrouve peu ou prou la recette qui a fait ses preuves les années précédentes : des stands tenus par des labels de rock et de musique électronique indé, des illustrateurs et des maisons d’édition. Côté programme, on zieute les venues de l’incontournable label parisien Howlin Banana, piloté par le programmateur de l’Inter ; du label de punk 100 % K7 Idiotape Records ; des éditions Angèle Douche et leurs imprimés narquois ; de l’illustrateur phare des scènes psyché/garage Cyrille Rousseau ; ou encore des linogravures canines d’Atelier Parson.