Marchés de vinyles, concerts et DJ sets gratuits : l’un des événements majeurs du Disquaire Day de retour sur le canal Saint-Martin

De tous les évènements du Disquaire Day, celui-ci sera le plus « pressage japonais » de tous. Samedi 20 avril, de 14h à 3h, le Point Ephémère va frimer en accueillant sa sacro-sainte convention des labels indépendants, cet événement à deux faces dispatché entre un marché accueillant une vingtaine de stands de labels et des concerts et DJ sets à écouter à l’œil.

Deux faces deux ambiances

Sur la tracklist des exposants, qui touche un peu à tout avec une légère inclinaison rock et pop, on repère les locomotives Pan European et Howlin Banana (mais pas Born Bad cette année), Warriorrecords, l’entité gérée par Rebeka Warrior, la maison de disques féministe Cartelle ou le label et duo de DJ Promesses, à l'origine des soirées défricheuses Professeur Promesses.

L’autre facette de cette convention, ce sont les live avec, déjà stabilotés de notre côté, l’étrange post-pop chantée en français des groupes Cœur Joie et Pleasure Principle ; les sets tantôt dancehall, transe ou que sais-je de Diggin' Speakrine, résidente Rinse et Station Station ; un set de Buvette ; et – accrochez-vous – le concert des Garçons Bouchers, groupe vedette du rock alternatif des années 1980-90, qui seront là pour présenter un album qui résonne avec l’actualité, six titres inédits extraits de leur concert à Moscou en mars 1993, édité spécialement pour le Disquaire Day.

Quand ? samedi 20 avril 2024, de 14h à 3h.

Où ? Point Ephémère, 200 quai de Valmy, Paris 10e.

Combien ? entrée libre.