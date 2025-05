Fêtez les vins italiens avec un barbecue géant sur la Seine

Quand ils n’organisent pas Vini di Vignaioli, le plus grand salon des vins nature italiens (en novembre), Alberto Busto et Claudia Galterio, les tauliers du site Vini Mariani, profitent des beaux jours pour sortir les canons et organiser le Mariani Wine Fest, une fête coolissima avec des copains chefs. Cette année, ils passent à l’abordage de la barge Le Mazette.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vini Mariani (@vinimariani_)

Pizzelle frites, levain centenaire et viande grillée

Riccardo Ferrante (Jones) va prendre la barre du barbecue avec, pour napper la viande, une sauce spéciale préparée par Simone Tondo de Racines ! Vous salivez déjà ? Attendez, ce n’est pas fini, puisqu’en plus des viandes grillées, il y aura aussi des pizzelle fritte à la montanara dont la garniture va être signée Giovanni Passerini ! Et le pain ? Celui d'Adriano Farano au blé dur ancien de Sicile sur levain naturel de 138 ans ! Tout cela s’accompagnera de vins sans sulfites mais pleins d’amour, importés de la Botte par Vini Mariani. Et comme une fête sans musique, c’est aussi impensable que des pâtes sans sauce, on va trouver derrière les platines Janf et Hervé Carvalho (moitié d’Acid Arab). Buonissima !

Quand ? Le dimanche 15 juin de midi à minuit

Où ? Le Mazette 69 port de la Rapée, Paris 12e