Marilyn Monroe fait l’objet d’une nouvelle exposition photo à Paris dès le 1er juin

Marilyn Monroe, tournage de Something’s Got to Give, Hollywood, Mai 1962, Lawrence SCHILLER (©Lawrence SCHILLER, courtesy Galerie de l’Instant, Paris) | Des photos rares de Marilyn Monroe vont être exposées à Paris dès le 1er juin

Mise à l’honneur par une rétrospective à la Cinémathèque jusqu’au 26 juillet, Marilyn Monroe fera aussi l’objet d’une exposition photo à la Galerie de l’Instant, adresse bien connue pour ses portraits de légendes du cinéma et de la culture. Il faut dire que 80 ans après ses débuts à Hollywood, la Marilyn, figure pop, mais aussi Norma Jeane, la femme, fascine toujours autant : un phénomène culturel « dont on se souvient à travers ses photographies davantage que ses films », comme le suggère le texte de présentation de la Cinémathèque.

« Que dire de Marilyn Monroe qui n’ait déjà été écrit, raconté, ressassé ? », se demande le commissaire d’exposition Jérôme Godeau en préambule de cette quatrième exposition que la Galerie de l’Instant dédie à Marilyn Monroe (les précédentes ont eu lieu en 2010, 2015 et 2018). Pourtant, un mystère subsiste, dont la réponse se trouve peut-être dans ce que les photographies de Sam Shaw (ainsi que celles de Lawrence Schiller et George Barris) ont su capter de celle que Truman Capote a appelée une « enfant radieuse » : « des images solaires » qui témoignent « de l’intensité d’une vie. De sa beauté. Et de sa vulnérabilité ».

Un Portrait d’une enfant radieuse à contempler du 1er juin au 15 septembre sur les murs de la galerie du 46 rue de Poitou à Paris, mais aussi dans un livre en édition limitée à 1 000 exemplaires pour l’occasion, comprenant des photographies exclusives de Sam Shaw.