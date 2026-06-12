Le mythique club la Station fête ses 10 ans ce week-end et ça s’annonce immanquable

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Sur le flyer ? Une affiche manifeste entre DJ sets, lives, expos et performances.
Quelle histoire que celle de la Station ! Lancé il y a dix ans quasiment jour pour jour avec six mois devant lui, le lieu mené par le collectif Mu aura réussi à devenir un refuge militant pour les communautés et artistes - tous genres confondus - en rogne contre les propositions à l'eau tiède. Une épopée de dix ans qui connaîtra une pause pour trois ans de travaux à compter du 31 octobre 2026 mais qui sera ensuite pérennisée dans ce qui sera le futur quartier de la porte d’Aubervilliers.
En attendant cet intermède encore nébuleux pour l’équipe, celle-ci célèbre en grand – dans les deux stations – cette décennie créatrice avec une affiche manifeste entre DJ sets, lives, expos et performances. Il y aura un B2B entre Lisa More et Golce pour un rendu emo-trance-indus, une perf de l’artiste sonore iranienne Niloofar Asghary, de quoi manger des frites à prix libre, l’expo Le sable se caractérise par sa capacité à s'écouler de Fanny Testas & Sonia Saroya ou le live tonitruant de Loto Retina. Bref, ce week-end, c’est encore la Station qui tire le numéro gagnant.
Quand ? Vendredi 12 et samedi 13 juin 2026.
Où ? 29 avenue de la Porte d’Aubervilliers, Paris 18ᵉ
Combien ? à partir de 15 € (billetterie ici)
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