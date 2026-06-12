Inscrivez-vous
Langue:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Actualités

Le mythique club la Station fête ses 10 ans ce week-end et ça s’annonce immanquable

Sur le flyer ? Une affiche manifeste entre DJ sets, lives, expos et performances.

Rémi Morvan
Écrit par
Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
La Station
© Wendy Keriven | Photo prise dans l'espace extérieur de la Station.
Publicité

Quelle histoire que celle de la Station ! Lancé il y a dix ans quasiment jour pour jour avec six mois devant lui, le lieu mené par le collectif Mu aura réussi à devenir un refuge militant pour les communautés et artistes - tous genres confondus - en rogne contre les propositions à l'eau tiède. Une épopée de dix ans qui connaîtra une pause pour trois ans de travaux à compter du 31 octobre 2026 mais qui sera ensuite pérennisée dans ce qui sera le futur quartier de la porte d’Aubervilliers.

Encore une sacrée prog

En attendant cet intermède encore nébuleux pour l’équipe, celle-ci célèbre en grand – dans les deux stations – cette décennie créatrice avec une affiche manifeste entre DJ sets, lives, expos et performances. Il y aura un B2B entre Lisa More et Golce pour un rendu emo-trance-indus, une perf de l’artiste sonore iranienne Niloofar Asghary, de quoi manger des frites à prix libre, l’expo Le sable se caractérise par sa capacité à s'écouler de Fanny Testas & Sonia Saroya ou le live tonitruant de Loto Retina. Bref, ce week-end, c’est encore la Station qui tire le numéro gagnant.

Quand ? Vendredi 12 et samedi 13 juin 2026.
Où ? 29 avenue de la Porte d’Aubervilliers, Paris 18ᵉ
Combien ? à partir de 15 € (billetterie ici)

À la une
    Publicité
    Back to Top

    A propos de nous

    Nous contacter

    L'offre Time Out

    Plan du site
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.