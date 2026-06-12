Le mythique club la Station fête ses 10 ans ce week-end et ça s’annonce immanquable

Quelle histoire que celle de la Station ! Lancé il y a dix ans quasiment jour pour jour avec six mois devant lui, le lieu mené par le collectif Mu aura réussi à devenir un refuge militant pour les communautés et artistes - tous genres confondus - en rogne contre les propositions à l'eau tiède. Une épopée de dix ans qui connaîtra une pause pour trois ans de travaux à compter du 31 octobre 2026 mais qui sera ensuite pérennisée dans ce qui sera le futur quartier de la porte d’Aubervilliers.

Encore une sacrée prog

En attendant cet intermède encore nébuleux pour l’équipe, celle-ci célèbre en grand – dans les deux stations – cette décennie créatrice avec une affiche manifeste entre DJ sets, lives, expos et performances. Il y aura un B2B entre Lisa More et Golce pour un rendu emo-trance-indus, une perf de l’artiste sonore iranienne Niloofar Asghary, de quoi manger des frites à prix libre, l’expo Le sable se caractérise par sa capacité à s'écouler de Fanny Testas & Sonia Saroya ou le live tonitruant de Loto Retina. Bref, ce week-end, c’est encore la Station qui tire le numéro gagnant.

Quand ? Vendredi 12 et samedi 13 juin 2026.

Où ? 29 avenue de la Porte d’Aubervilliers, Paris 18ᵉ

Combien ? à partir de 15 € (billetterie ici)