Netflix lance un immense book club gratuit à Paris cet automne

Le club de lecture est officiellement le nouveau lieu où l’on cause. À la rentrée, Netflix lance le sien à Ground Control, avec un week-end gratuit de rencontres, de lectures et d’animations.

Mettez-vous à la page. En 2026, on passe du binge-watching au binge-reading. Avec possibilité d’alterner entre les deux. Après Dua Lipa, c’est au tour de Netflix de lancer son book club, en partenariat avec le Centre national du livre. Et c’est à Paris que ça se passe, à Ground Control, le temps d’un week-end riche en rebondissements. Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre, la halle événementielle du tiers-lieu va se transformer en immense bibliothèque immersive et accueillera des rencontres, lectures musicales, débats et autres animations.

Alors que les adaptations littéraires explosent sur la plateforme (Bridgerton, Le Jeu de la dame, Enola Holmes, Orgueil et Préjugés, Mort sur le Nil…), Netflix veut ainsi célébrer les allers-retours entre la page et l’écran. C’est qu’il y a de quoi se réjouir : en 2025, les adaptations tirées de livres ont généré plus de 9 milliards de vues, soit près de 20 % des heures visionnées sur la plateforme. Romans, mangas, bandes dessinées… L’événement traversera les genres, les langues et les époques. La programmation détaillée arrive à la rentrée. N’hésitez pas à renflouer votre PAL (c’est comme ça qu’on dit « pile à lire ») d’ici là.

Où ? Ground Control, 81 rue du Charolais, Paris 12e.

Quand ? Du 16 au 18 octobre 2026.

Combien ? Gratuit, sur réservation (ouverture de la billetterie à la rentrée).