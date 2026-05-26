© Mugisha Zacharie Bizimana | Au Parc des Princes, le nouveau maillot du PSG transformé en œuvre d’art géante par Lassana Sarre

Espérons que ce tifo à l’effigie du nouveau maillot Nike du club parisien lui portera chance le 30 mai prochain.

« Un geste qui encourage la jeunesse à voir les choses plus grand » : c’est ainsi que l’artiste peintre Lassana Sarre explique son choix du tifo pour l’œuvre qu’il a créée en collaboration avec Nike. Pensée comme « un pont entre art et sport », en résonance avec l’ADN du Paris Saint-Germain, celle-ci prend la forme d’une version XXL du nouveau maillot domicile 2026/27 du PSG, dévoilé le 9 mai dernier.

Comme l’explique la marque au Swoosh, le travail de l’artiste, qui sera exposé au Palais de Tokyo à partir du 5 juin prochain, explore « l’identité, la mémoire et les moments suspendus ». Autant de thèmes que l’on retrouve aussi bien dans les bannières des supporters – « où l’art devient une expression collective portée par la foule », selon Nike – que dans l’objet maillot. Un choix d’autant plus à propos que le graphisme de sa bande centrale « a été pensé pour évoquer le mouvement des drapeaux agités dans les virages Auteuil et Boulogne », comme l’expliquait le journal L’Équipe lors de sa sortie.

Un uniforme devenu œuvre, hautement symbolique, porteur de valeurs chères aux fans du PSG, qui disputera la finale de la Ligue des champions à Budapest le 30 mai prochain.

© Mugisha Zacharie Bizimana Au Parc des Princes, le nouveau maillot du PSG transformé en œuvre d’art géante par Lassana Sarre

© Mugisha Zacharie Bizimana Au Parc des Princes, le nouveau maillot du PSG transformé en œuvre d’art géante par Lassana Sarre

À lire aussi :