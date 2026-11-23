Dans le grand mouvement des pâtissiers et pâtissières connus qui ouvrent leur boutique à Paris, on peut citer Cédric Grolet, Pierre Hermé ou Christophe Michalak… Il va falloir y ajouter Nina Métayer ! Après trois adresses en Charente-Maritime et un comptoir au Printemps du Goût, elle a inauguré – enfin ! – sa première échoppe parisienne en propre le 21 novembre 2026. Le nom ? Le sien. L’adresse ? 47, rue de l’Abbé-Grégoire, à la place du regretté Colorova, mais surtout en face de l’école Ferrandi où elle fit ses armes.

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Dans cette salle terracotta et verte, ouverte du (petit) matin au goûter tardif, il va être possible de se régaler de viennoiseries préparées tout au long de la journée, mais aussi des chocolats et pâtisseries de la cheffe : cookies, moelleux aux pommes, Fleur à la mandarine ou gâteau Pistache… Et bientôt, les bûches de Noël. Autant salon de thé que pâtisserie, la boutique sert également des chocolats chauds bien travaillés et des cafés de spécialité.

Surprise ! Celle qui a été élue deux fois meilleure pâtissière du monde (en 2023 et 2024) ne se limite pas qu'au sucré ! Le midi, il sera en effet possible de se poser sur les banquettes en velours pour mordre dans une tartelette aux champignons ou un sandwich en pain bretzel. On va vite tester tout ça pour vous donner notre retour.

Où ? 47, rue de l’Abbé-Grégoire, Paris 6e

Quand ? Ouvert tous les jours de 6h30 à 20h

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