David Hockney, Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), 1972 © David Hockney

Bain de minuit gratuit à la Fondation Louis Vuitton ! Le 17 mai, à l’occasion de la Nuit des Musées, les visiteurs auront la possibilité d’accéder (de 19 h à minuit) à la tant attendue exposition dédiée à l’œuvre de David Hockney, qui ouvre ses tourniquets le 9 avril.

La rétrospective se concentrera majoritairement sur les vingt-cinq dernières années de création de Hockney, véritable figure pivot de l’art depuis soixante ans, grâce à ses toiles (mais aussi ses photos) figuratives ultra-réalistes aux couleurs trippantes, représentant aussi bien des portraits, des paysages que des… piscines !

Pouf !

L’exposition présentera 400 œuvres (!), aussi bien des peintures que des créations digitales, avec un accent particulier sur la Normandie – où il réside depuis 2019 – mais également des œuvres évoquant le Grand Canyon ou le Yorkshire.

Et pour les aficionados de culte et de chlore, sachez que les toiles A Bigger Splash et Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), respectivement peintes en 1967 et 1972, seront toutes les deux présentes. Bonne plongée !

Quand ? samedi 17 mai 2025, de 19h à minuit.

Où ? Fondation Louis Vuitton, 8 avenue du Mahatma-Gandhi, Paris 16e.