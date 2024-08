Sur la Seine, un open culinaire de 16 heures entre house, vin nature et barbecue

JO ou pas JO, chez Time Out, on adore manger, on adore danser, et on adore bronzer. Un triathlon du kiff qu’on devrait à nouveau éprouver ce samedi 3 août à l’occasion de l’open air culinaire cornaqué sur la barge amarrée port de la Râpée Mazette par l’agence/média électronique Dure Vie et le resto Au Passage.

House et barbecue

Pendant les 16 heures (!) de l’événement, les noceurs pourront s’échauffer les mollets sur deux pistes de danse dedans/dehors. Celles-ci seront mises en musique par des DJ ascendant house avec notamment Hugo LX, l’un des meilleurs spécialistes du genre sur la place parisienne ; le Normand Leo Pol qui présentera un live ; ou le collectif féministe Vénus Club.

Et donc, pour éviter toute fringale entre deux entrechats, vous aurez la possibilité d’enquiller les plats préparés par l’équipe d’Au Passage, cette planque tendance vins nature et assiettes bien roulées située dans le 11e. Le menu est encore tenu secret mais pssst : il sera question (jusqu’à 23h) d’un barbecue sur le rooftop. Dernière info : l’entrée est gratuite jusqu’à 18h. Tout est dit.

Où ? Mazette, port de la Rapée, Paris 12e.

Quand ? 3 août, de 14h à 6h.

Combien ? 9 €-12 € gratuit avant 18h.