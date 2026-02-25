En mars, ouverture d’un cinéma flambant neuf avec des billets aux tarifs compris entre 4 et 7 €

93, tu peux pas test ! À une époque où le prix des places toise le haut de l’affiche, ce début d’année a été marqué par deux actualités câlinant l’inflation et l’accès aux salles pour toustes : après la réouverture tant attendue en janvier de la militante Clef et sa tarification à prix libre, on a en effet appris l’allumage, le mercredi 11 mars, du tout neuf ciné Alice Guy à Bobigny – au pied du terminus de la ligne 5. Son truc à lui ? Des billets entre 4 et 7 €.

Six salles

Nommé d’après la première femme réalisatrice de fiction de l’histoire, ce complexe public du giron Est-Ensemble a été confié au studio Hérault Arnod Architecture. S’imbriquant dans le centre-ville nouvelle génération de Boboche, ce cinéma se déplie sur deux étages et 6 salles pouvant accueillir entre 80 et 294 places, toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite. Sur ces six salles, trois sont modulables avec l’idée de programmer du théâtre, de la danse ou des concerts, l’une ayant la possibilité d’accueillir un public debout en dissimulant ses sièges.

© HERAULT ARNOD Architectures

Côté pellicule, le cinéma Alice Guy annonce son intention de faire cohabiter films d’art et d’essai et grand public, détaillant une flopée de rendez-vous récurrents entre ciné-club lycéen, un cycle docu un mardi soir par mois ou encore un rendez-vous dédié au cinéma de genre. Le tout avec rencontres et animations.

© HERAULT ARNOD Architectures

Pour bien capter l’âme d’Alice Guy, il faudra venir le jour d’ouverture : toutes les séances seront à 4 €, avec les projections des dessins animés et films Jumpers de Daniel Chong, C’est quoi l’amour de Fabien Gorgeart et Le Rêve américain d’Anthony Marciano. Au sujet de ce dernier, l’acteur Jean-Pascal Zadi sera d’ailleurs présent en qualité de parrain du cinéma, animant le programme du jour avec ateliers, goûter, karaoké et cocktails. Longue vie à Alice Guy !

Quand ? À partir du mercredi 11 mars 2026

Où ? 24 rue Aretha Franklin, 93000 Bobigny

Combien ? Séances de 4 à 7 €