Un nouveau club techno ouvre sur une péniche sur la Seine, avec des afters tous les week-ends

C’est sûr : quand les anges de la fête se sont penchés sur les pistes parisiennes, ils ont saupoudré un petit truc spécial le long de cette portion de la Seine, entre Austerlitz et Gare de Lyon. Après Concrete (aujourd’hui "Mazette") ou la Démesure (sans oublier Petit Bain, le Batofar ou le Wanderlust, en face), c’est au tour du club Pisiboat de s’amarrer du côté du port de la Rapée. Un club pérenne, coulé dans la péniche Nix Nox, un gréement datant de 1911, accroché à l’anneau où mouillait le Café Barge avant son incendie l’an dernier. Un dancefloor de 250 mètres carrés

Derrière la mise à quai – car oui, pas de croisière au programme – prévue le 6 mars 2025, on repère l’équipe de Pisica, orga de teufs hard-techno-transe depuis presque dix ans. Un crew connu pour avoir investi des lieux sous les radars et pour ses soirées au Café Barge (tiens tiens). Si son dancefloor en cale de 250 mètres carrés et sa terrasse à double palier ne font pas dans la grandiloquence, ce Pisiboat se démarque avec des horaires très étendus : outre les soirées les jeudis, vendredis et samedis de 23 h à 6 h, il sera possible de débarquer en after tous les samedis et dimanches, de 6 h 30 à 14 h. Bonjour le coup de vieux pour celles et ceux qui ont poncé les Sundae !

Des tarifs honnêtes

Pour la BO, Pisica sera sur un plat-du-pied-sécurité en privilégiant sa triade supersonique : « trance, techno/hard techno et groove ». Parmi les noms qui animeront le premier week-end, on croise ceux de la DJ berlinoise estampillée Tresor, Caniche, de VOST, vu sur le label d’Anetha Mama Told Ya, ou de Manil, le DA et résident maison. Niveau BPM, ça devrait donc cavaler très vite.

Pour monter à bord, le club annonce des tarifs dans la moyenne, avec des prix entre 12 et 18 € pour la nuit, et 10 € pour les afters. Au bar, les tenanciers annoncent des bières entre 7 et 9 € et des cocktails à partir de 9 €. Très honnête. Reste à voir ce Pisiboat en action pour savoir s’il suivra les traces de ses glorieux voisins.

Quand ? à partir du 6 mars 2025.

Où ? 13 port de la Rapée, Paris 12e.

Combien ? selon les soirées.