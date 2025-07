Juste avant le 14-Juillet, un nouveau festival de musiques expé prendra place dans plusieurs lieux dont une… jardinerie

Un festival qui célébrera tout ce que les caves et les scènes un peu expé ont de plus fertile et « déviant ».

C’est un nom de saison. Les 12 et 13 juillet, le collectif Vaagues de Chaleur, en collab avec Croux Records, va déferler sur la région parisienne avec la première édition de son festival Summer Of Seum. Déployé entre le Chair de Poule, le Sample et… une jardinerie bagnoletaise, ce SOS célébrera tout ce que les caves et les scènes un peu expé ont de plus fertile et « déviant ».

Trois lieux dont une jardinerie

Le tour de chauffe aura lieu au Chair de Poule le samedi soir : Marie Klock y déversera son entêtante, cynique et drolatique synthpop bonne à booster la production d'anxiolytiques. Le gros de l'anticyclone aura lieu le lendemain dimanche 13 juillet avec les venues de Lila Ehjä, pour une piqûre de post-punk ; le bidouilleur de modulaire Contordre ; ou Crush Of Souls, sorte de dévots goths aux morceaux à même de rafraîchir l’atmosphère.

Puis il y aura Chopper, ce Danois resté coincé dans les 80’s usinant une sorte de pop bricolée mi-kitsch mi-cradingue avec des synthés premier prix de La Grande Récré, des solos de guitare de jeu vidéo et un peu de saxo. Le tout donne un truc juste maboul et très addictif. Vous aurez sans doute un peu le seum à la fin du festival mais heureusement, il y aura le défilé pour vous remettre.

Quand ? les 12 et 13 juillet 2025.

Où ? dans trois lieux à Paris et Bagnolet.

Combien ? de 7 € à 13 €