Rock en Seine lâche une nouvelle salve de noms hérissée de blazes rutilants

Au générique ? Doechii, A$AP Rocky, Fontaines D.C., Justice, Jamie XX, Jorja Smith, Queens of the Stone Age ou Luidji.

Ce jeudi, Rock en Seine plastronne ! Après avoir lancé sa 21e édition en annonçant un premier soir 100 % féminin guidé par la nouvelle star de la pop ricaine Chappell Roan, le festival de fin d’été est revenu avec une seconde salve hérissée de noms (très masculins cette fois-ci !) rutilants, et ce, dans tous les styles.

Pistes aux étoiles



À la file indienne, on citera la rappeuse américaine Doechii, tout juste auréolée d’un Grammy ; son compère A$AP Rocky, dont on espère (enfin) entendre le nouveau projet ; les Irlandais icônes des scènes rockFontaines D.C. ; le duo Justice, déjà venu plusieurs fois à Saint-Cloud ; le poète électronique Jamie XX ; sa compatriote souliste Jorja Smith ; les vieux routiers du rock Queens of the Stone Age ; ou le fabuleux showman Luidji.

À cela s’ajoutent la susurrante nouvelle tête lo-fi Mk.gee ; Dabeull et sa funk 14.0 ; le retour des New-Yorkais so 2008 de Vampire Weekend ; et le man-machine sous taz Marc Rebillet. On attend la suite en espérant plus d’artistes femmes et plus d’artistes locaux.

Quand ? Du 21 au 25 août 2025.

Où ? domaine de Saint-Cloud, 1 avenue de la Grille-d’Honneur, 92210 Saint-Cloud.

Combien ? selon les jours (billetterie ici).