Dans un hangar de 2 300 mètres carrés, un nouvel an organisé par le collectif techno de référence

En ce moment, dès que ça cause crew techno qui bastonne à Paris, RAW pousse fort au tourniquet. Après avoir été l’un des animateurs de la halle Babcock – ha cette trilogie fin juin –, RAW investira un autre hangar francilien, à la géoloc pour l’heure inconnue, pour faire la bascule annuelle.

Une dizaine d'artistes

Dans ce lieu typé indus toisant 2 300 mètres carrés, on croisera le temps d’un tour de cadran – de 22h à 10h – une petite dizaine d’artistes qui permettront de parcourir les onglets trance, (hard) techno ou breakbeat avec ROÜGE, le duo Blame The Mono ou DJ Caline, pas mal vue chez la 2much (ex-la Darude). Au-delà des tendons rotuliens, RAW devrait encore une fois soigner les mirettes avec une scéno lumineuse de haute volée. Le RAW Power pour bien commencer l’année.



Quand ? Mardi 31 décembre 2024, de 23h à 8h.

Où ? Lieu tenu secret.

