Hangar industriel et soirées marathon : 4 plans pour fêter le nouvel an sur fond de musique électronique

Dans le grand magasin des soirées du nouvel an, on a fouillé au rayon musique électronique pour vous dégoter une poignée de plans sonnant le carillon dans toutes les chapelles du genre, entre after house, hangar techno et nouveau club déjà au sommet de la hype.

Un nouvel an dans le nouveau club dont tout le monde cause

Premier nouvel an et premier banger attendu pour Essaim ! Lancé cet automne par Brice Coudert et Anthony Hernandez, respectivement DA du club culte Concrete et du festival Positive Education, le club Essaim ouvrira dix heures durant pour une session « hardgroove » avec la Colombienne RUIZ OSC1, le Batave Isaiah et le local Rin La Dalle. Attendez-vous à être mis à sac sur la piste par – à la louche – de la techno pas trop galopante, mêlant basses crash-tests de plombages et percus bonnes à secouer vos hanches en titane.

Quand ? Mardi 31 décembre 2024, de minuit à 10h.

Où ? 14 rue Philippe-de-Girard, Paris 10e.

© Studio Tekkin

Au Badaboum, 12 heures de fête avec un label berlinois

Au Badaboum, c’est tour de cadran pour le nouvel an ! Le club de Bastille s’offre un marathon en collab avec le label teuton Radiant Records, pour une ambiance qui va étirer les fuseaux horaires comme les fréquences stylistiques. Pendant 12 heures (de 22h à 10h) se relaieront le combo Pure Blast (ex-Baraka) et leur style mêlant (psy)trance, techno ou breakbeat ; la Londonienne Marie Malarie, dont les sets tapageurs tout en vinyles slaloment entre disco énervé et acid ; ou l’Iranien Kasra V, aux teintes acid infusées de synthé rétro.

Quand ? Mardi 31 décembre 2024, de 22h à 10h.

Où ? 2 bis rue des Taillandiers, Paris 11e.

Une teuf dans un hangar

En ce moment, dès que ça cause crew techno qui bastonne à Paris, RAW pousse fort au tourniquet. Après avoir été l’un des animateurs de la halle Babcock – ha cette trilogie fin juin –, RAW investira un autre hangar francilien, à la géoloc pour l’heure inconnue, pour faire la bascule annuelle. Dans ce lieu typé indus toisant 2 300 mètres carrés, on croisera le temps d’un tour de cadran – de 22h à 10h – une petite dizaine d’artistes qui permettront de parcourir les onglets trance, (hard) techno ou breakbeat avec ROÜGE, le duo Blame The Mono ou DJ Caline, pas mal vue chez la 2much (ex-la Darude). Au-delà des tendons rotuliens, RAW devrait encore une fois soigner les mirettes avec une scéno lumineuse de haute volée. Le RAW Power pour bien commencer l’année.

Quand ? Mardi 31 décembre 2024, de 23h à 8h.

Où ? Lieu tenu secret.

© Raw - Image d'illustration

Un after du nouvel an au Cabaret Sauvage

Il y en aura peut-être certains ou certaines d’entre vous qui, à l’aube du 1er janvier, auront envie de prolonger la dernière soirée de 2024. Ces gens-là, il y a de fortes chances qu’on les retrouve au Cabaret Sauvage où, comme presque chaque année, un after Sauvage – c’est son nom et un peu l’état d’esprit – jouera des coudes jusqu’à midi. Aux contrôles , des artistes et collectifs aux sonorités électroniques très élastiques qui savent y faire sur cette plage horaire : Nicol, Pepiita et un back to back entre El Hey et La Meute. Il est où l’after ? Il est là.

Quand ? Lundi 1er janvier 2025, à partir de 5h30.

Où ? Cabaret Sauvage, 59 boulevard Macdonald, Paris 19e.