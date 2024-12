Nouvel an : dépêchez-vous de choper vos places pour l’ultra-courue soirée hip-hop Savage au Point Ephémère

La dernière fois qu’on avait entendu causer d’eux, c’était le mois dernier, à l’occasion d’une de leurs (free) block parties dans un hangar du 94. Pour son retour sur nos télex, le collectif Savage annonce cette fois une “club party” pour la soirée de la Saint-Sylvestre du Point F.

Une dizaine de blazes bastonnant dans tous les coins du hip-hop



Pour cette Savage New Year, le collectif a tricoté une affiche d’une dizaine de blazes bastonnant dans tous les coins du hip-hop, des musiques afro-caribéennes et au-delà, dont Daddy Chulo, tenancier de la soirée Sixtion, ou la productrice et DJ Bengalá, derrière le label High Class Records. A signaler qu’il y aura également des danseurs avec la présence annoncée du chorégraphe Deezee.

Message important aux personnes habituées des block parties du collectif : vu que ça se passe en club cette fois, il ne sera pas possible de ramener vos propres bouteilles. Mais il y a un bar au Point Ephémère, et s’il y a trop de queue, il reste l’ivresse de la danse !

Quand ? Mardi 31 décembre 2024.

Où ? Point Ephémère, 200 quai de Valmy, Paris 10e.

Combien ? A partir de 27 € (billetterie ici).

Pluie de plans du nouvel an

Qui a dit que la soirée du nouvel an était la pire de l’année ? Alors oui, parmi la pléthore de sauteries à Paris, il y en a beaucoup qui sentent la défaite, entre plans foireux, musique douteuse et vomi avant minuit. Heureusement, il y a aussi les soirées immanquables, celles qu’on attend avec impatience et dont on se souvient longtemps après. Chez Time Out, tels des apiculteurs des bons plans, on les a reniflés pour n’en extraire que la gelée royale. Dans le lot : des soirées hip-hop, électroniques ou rock. On vous laisse choisir votre pref dans notre dossier, et comme dirait l’autre, à l’année prochaine ! Notre dossier ici.