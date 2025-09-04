Une nouvelle halle sportive avec des créneaux en accès libre va ouvrir dans le 13e arrondissement

Ce qu’on y trouvera ? Des cages de hand et de foot en salle, six paniers de basket et de quoi installer des terrains de badminton et de volley-ball.

De source sûre, « faire du sport » est dans le top 3 des résolutions de la rentrée – et elle n’est pas troisième. Mais si les plans salles de sport et running club vous bottent moyen, on vient vous proposer un équipement sportif collectif à l’ancienne avec l’inauguration le 6 septembre de la toute neuve halle Dunois dans le 13e arrondissement.

Plateau multisport de la taille d'un terrain de handball

D’après le maire de l’arrondissement Jérôme Coumet, la halle Dunois devrait être accessible au public à partir de mi-septembre, avec aussi bien des créneaux pour les scolaires, pour les seniors mais aussi, très appréciable, des créneaux de jeux libres encadrés par des assos. Et tout ce petit monde pourra utiliser des vestiaires et devrait même voir les abords du lieu progressivement se végétaliser. Avant de pourquoi pas voir un peu de street art apparaître, on est dans le 13e après tout.

Quand ? inauguration le 6 septembre 2025.

Où ? 59 rue Dunois, Paris 13e.