On connaît les nouvelles dates de mise en service des lignes 15 sud, 16 et 17 du Grand Paris Express

On ne va pas encore dire qu’on s’y attendait, mais quand même, on s’y attendait : dans un communiqué publié mercredi 18 février, le président de la Société des Grands Projets, Jean-François Monteils, a annoncé de nouveaux retards dans la livraison des lignes de métro 15 Sud, 16 et 17 du Grand Paris Express.

Un décalage de six mois à un an par rapport au dernier pointage

Initialement prévue pour décembre 2025, la ligne 15 Sud, qui reliera les stations Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs, devrait finalement entrer en service un an plus tard, « au quatrième trimestre 2026 ».

Quant aux tronçons 16 Ouest et 17 Ouest, reliant respectivement Saint-Denis-Pleyel à Clichy-Montfermeil et Saint-Denis-Pleyel à Le Bourget-Aéroport, leur mise en service est désormais annoncée pour « le deuxième trimestre de 2027 », soit un décalage de six mois par rapport aux dernières prévisions.

Pour justifier ces nouveaux reports, la Société des Grands Projets évoque la complexité « d’un système d’automatismes de conduite commun aux lignes 15, 16 et 17 », tout en insistant sur « les difficultés du passage de la phase de travaux de génie civil et d’aménagement à la phase des systèmes de transport et de réalisation des essais ».

Valérie Pécresse en rogne

Des sornettes pour une Valérie Pécresse en rogne, qui, dans un communiqué, se dit « choquée de l'ampleur des nouveaux retards […] pour la livraison de la ligne 15 Sud et de ses conséquences en cascade sur la livraison des autres lignes 16 et 17 ». La présidente de la Région et d’IDF Mobilités a exigé « la création d’une mission de contrôle et de coordination pour réduire ces délais supplémentaires au maximum à fin 2026 et assurer une information précise et transparente, en temps réel, des membres du conseil de surveillance de la SGP ».

Dernière info : les autres tronçons des lignes 15, 16 et 17 ainsi que la ligne 18 devraient, eux, être livrés en temps et en heure, entre 2026 et 2031. Ce qui laisse largement le temps d’être en retard.

