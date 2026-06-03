Onze étapes où tomber amoureux de la Nuit Blanche 2026

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Notre sélection des lieux les plus singuliers de cette édition placée sous le signe de l’amour
Le thème de la Nuit Blanche 2026 étant l’Amour, on vous propose donc les endroits que l’on aime particulièrement chez Time Out. Des espaces originaux, alternatifs ou inédits qui participent à cette grande fête nocturne de l’art contemporain.
Ici, il y a un siècle, un coq chantait à l’aube. Le 6 juin, c’est la nuit que ça s’agite ! L’incroyable (et peu connue) ferme de Montsouris – la dernière grange de Paris ! – se transforme en chapiteau de cirque. Suspendus à la charpente, les acrobates de Sham Spectacles virevoltent au-dessus de vos têtes.
Où ? 17, Villa Saint-Jacques, Paris 14ᵉ
Comme toute soirée qui se respecte, on aura droit à notre tunnel pendant cette Nuit Blanche ! De 19h à 2h, on empruntera avec grand plaisir le tunnel graffé des Tuileries, lequel accueillera l’œuvre Multitudes des artistes brésiliennes Helena Caixeta, Luisy Silva et Vanessa Gambardella du collectif POGO. Une création faite de miroirs accrochés sur les parois, réfléchissant des faisceaux lumineux, des réflexions comme preuve de la “puissance du multiple” disent les artistes. On n’aura rarement été autant attiré par un tunnel.
Où ? Tunnel des Tuileries, Paris 1er
Imaginée par des étudiants des Beaux-Arts de Paris, l’expo « Falando de Amor » (« en parlant d’amour » en portugais mais aussi titre d’une suave chanson de Tom Jobim) se glisse sous la coupole moderniste de l’Espace Niemeyer, ancien siège du Parti communiste français. Projections, sons et jeux de lumière ciselent une expérience hypnotique (et permettent de visiter cet incroyable endroit).
Où ? 6 Avenue Mathurin Moreau (Porte B), Paris 19e
C’est l’événement le plus underground de la liste. Dans un bout du musée des Égouts planqué à trois mètres sous terre, l’artiste Mathild Clerc-Verhoeven déplie son installation Membrane Urbaine. Imprégnée du lieu et des savoirs de la profession d’égoutier – seules les énergies humaines et hydrauliques sont utilisées –, cette création se déplie en plusieurs œuvres distinctes. On y croisera une gouttière tissée de quinze mètres de long modulable, une roue en bois et fibre de carbone suspendue au-dessus du courant, mais aussi un fond sonore fait de témoignages d’égoutiers.
Où ? musée des Egouts, Esplanade Habib Bourguiba, Paris 7e
L’artiste plasticien Mathias Kiss adore travailler les reflets, les débordements et la fluidité. On retrouve tout ça dans son installation Liquid Mirror au Petit Palais. Des miroirs semblent couler des murs et des fenêtres comme une invasion de pixels chromés. Ça fait réfléchir !
Où ? 2 avenue Winston-Churchill, Paris 8ᵉ
Habituées à illuminer les automnales nuits albertvilloises avec leurs lanternes, les Poussières s’offrent une pige estivale pour cette Nuit Blanche. De 19h à minuit, l’entité invite les gens à découvrir En condition, une création immersive autour de l’amour flirtant avec tous les arts, pratiques et savoirs. Sur le flyer, sont annoncées des créations de l’écrivaine Chouf, célébrée par Annie Ernaux, de l’artiste visuelle marocaine Salma Jourani dont l’œuvre creuse le sillon des mémoires invisibilisées ou du chef marocain Marouane Dekaoui.
Où ? 1 rue Sadi-Carnot, 93300 Aubervilliers
Poush, la pépinière artistique XXL créée en 2020, a déménagé depuis le début de l’année dans les anciens magasins généraux du parc des Portes de Paris. Cette Nuit blanche va être l’occasion de découvrir ces nouveaux locaux en musique, accompagnée par des DJ sets (jusqu’à 2 h) de Lutèce Musette, Jean-Baptiste Gibs et Luca Beux Prère. Ce sera aussi l’inauguration du Poull, la cantine du Poush, portée par Laetitia Cremadeills, ancienne du légendaire label Katapult, avec un menu marrant autour du cœur d'artichaut.
Où ? 43-45 avenue Victor Hugo, Aubervilliers.
On ne le répétera jamais assez : avant sa fermeture le 20 juin, tous les événements du Sample sont immanquables ! Après les 10 ans, le week-end dernier, de l’école apprenante et diplômante en français THOT – ce set de DJ Diaki ! –, le Sample continue encore et encore à aguicher en présentant Débordements, sa nouvelle et dernière exposition collective de ses résidents. Une rétrospective oscillant entre toutes les pratiques artistiques, et particulièrement les plus aventureuses et libres, bref, tout ce qu’est et promeut le Sample depuis cinq ans. Bonus, moyennant un délestage de 13 € : une soirée pour célébrer les 3 ans de l’indispensable collectif queer Club Humide.
Où ? Le Sample, 18 avenue de la République, 93170 Bagnolet
À partir de ce 6 juin, la patinoire de Saint-Ouen-sur-Seine se glisse dans sa nouvelle vie de lieu culturel. L’inauguration se fait avec L’Usine de Films Amateurs, l’installation inventée par Michel Gondry. Un espace de création débridée où se faire un film entre décors bricolés, scénarios à l’arrache et tournages participatifs. Les futurs Orson Wells pourront s’entraîner jusqu’au 6 juillet 2026.
Où ? 4 rue du Docteur Bauer, Saint-Ouen-sur-Seine
L’amour sous forme aquatique dans le 10e. Réouverte en février dernier après huit ans de travaux, la piscine Château-Landon, soit le plus vieux bassin parisien couvert de France, plongera dans la Nuit Blanche au bras d’Annette Messager ! L’artiste plasticienne star convoque l’Antiquité avec Sirénocturne, une installation mêlant sirènes et tritons gonflables, formes organiques, lumières et bande-son abyssale. (Pl)ouf !
Où ? 31, rue du Château-Landon, Paris 10e
Dans le quartier de La Chapelle en pleine mutation, le Jardin des Traverses (18ᵉ) trace sa voie (ferrée). Le temps d’une nuit, les collectifs Fantasia Malware et Distraction habillent cet ancien tronçon de la petite ceinture d’installations vidéo, entre jeu détourné et clip poétique.
Où ? Face à la station de tram Diane Arbus, Paris 18ᵉ
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