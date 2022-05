Offrez-vous une nuit sur le toit du Moulin Rouge pour... 1€ !

Vous voulez réserver un date de rêve à votre crush mais vous n’avez plus un rond ? Airbnb vous propose de dormir sur le toit du Moulin rouge pour seulement 1 euro symbolique ! Plus romantique, tu meurs.

Alerte bon plan ! Mettez une alarme dès maintenant : le 17 mai à 19h tapantes, vous pourrez réserver une nuit parisienne d’exception et passer la soirée sur le toit du Moulin rouge pour la modique somme de… 1 euro ! Une plongée dans la Belle Époque qui ne sera offerte qu’à trois couples. Alors on vous prévient : il va falloir être vif.

Après avoir fait pioncer quelques chanceux sous la pyramide du Louvre, Airbnb nous invite à squatter l’un des bâtiments les plus emblématiques de Pigalle au travers d’une chambre ambiance Art nouveau entièrement aménagée et financée par la plateforme d’hébergement dans le petit moulin, construit en 1889 et fermé depuis. Un décor qui fait fantasmer tous les Américains, le réalisateur Baz Luhrmann en tête de file. Mais cette nuit au Moulin rouge, ce n’est pas juste pour faire dodo, rassurez-vous ! C’est surtout l’occasion de pénétrer dans les coulisses d’une institution française glamour, guidé par une hôte exceptionnelle : Claudine Van den Bergh, meneuse de revue star du cabaret, qui promet une “vraie échappatoire à la vie quotidienne”.

Visite privée du Moulin rouge et de ses ateliers, apéro romantique sur le rooftop du Moulin, dîner sur le thème de la Belle Époque concocté par le chef Arnaud Demerville et places VIP pour le spectacle de music-hall Féerie… Un sacré before avant une nuit de folie dans un écrin fleuri où costumes vintage, parfums et autres accessoires de la Belle Époque attendent les heureux élus.

Parce que oui, pour emmener votre crush dans cette suite d’exception pour le prix d’une baguette de pain, il va vous falloir un peu de chance et d’organisation. Ici, pas de tirage au sort ou autre repost en story, c’est bel et bien la ponctualité qui sera votre meilleure alliée pour réserver un des trois séjours qui auront lieu les 13, 20 et 27 juin prochains. On a beau chercher, franchement, on n’a pas trouvé meilleure idée de date.

Quoi ? Une nuit sur le toit du Moulin Rouge

Quand ? Les 13, 20 et 27 juin 2022. Mise en vente des places le 17 mai à 19h

Où ? Toit du Moulin Rouge, 82 Bd de Clichy, Paris 18e

Combien ? 1 € la nuit. Les voyageurs pourront réserver (ici) un des trois séjours individuels qui auront lieu le 13, 20 et 27 juin à partir du mardi 17 mai à 19h