Olivier Saillard transforme la Fondation Cartier en « Musée Vivant de la Mode » jusqu’au 21 mars

Née d’un questionnement sur les musées et la manière dont le costume y est conservé, sa nouvelle série de performances, conçue et imaginée pour la Fondation Cartier pour l’art contemporain, propose d’y bâtir un éphémère « Musée Vivant de la Mode », où les vêtements sont exposés sur des robes de toile beige et autres harnais-cimaises portés par des modèles vivants. Une manière de redonner vie à des pièces qui ne sont plus portées, devenues orphelines, jetées ou perdues (certaines ont même été trouvées dans la rue) ou, comme l’explique l’institution culturelle, de « raconter l’histoire d’une discipline, à l’heure où les engouements et les usages ont disparu, reléguant les secondes peaux du quotidien au département des oubliés et des méprisés ».

Un moment poétique à découvrir du mercredi au dimanche à 17h, avec un billet d’exposition, jusqu’au 21 mars, selon une programmation spéciale qui compte aussi la participation de Tilda Swinton et Paloma Picasso, ainsi qu’un projet inédit dans les vitrines de la Galerie Valois, en partenariat avec la RATP.