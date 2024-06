On a goûté en exclusivité la carte d’anniversaire ultra-rétro du CopperBay, le bar à cocktails du 10e !

A priori aucun rapport entre le CopperBay, bar à cocktails de République à la déco yachtesque né le 19 septembre 2014, et l’époque où la 205, les solos de saxo et Canal+ étaient encore cools. Mais le trio de tauliers (Aurélie Panhelleux, Elfi Fabritius et Julien Lopez) a décidé de se faire plaisir en proposant un hommage liquide aux années 80 et 90.

A la carte intitulée Flashback, on trouvera huit re-créations de verres de l’époque avec des ingrédients d’aujourd’hui. Décidément, après Margot Lecarpentier au Meurice, Paris a le shaker nostalgique ! « On a adapté les recettes. D’une part pour limiter le sucre omniprésent à l’époque et aussi pour s’amuser comme mixologues. On a ainsi fait du Malibu, du Soho ou de l’advocaat maison ! », explique Elfi.

Régressif et jouissif

Servi dans une verrerie totalement raccord avec des garnish plus régressifs qu’un 45 tours de Thierry Le Luron (oh un roudoudou, ah une cerise fluo), on a pu goûter le White Frost, une revisite du Screaming Orgasm, cette pâtisserie liquide, avec du lait d’amande à la place du Baileys et une liqueur de banane maison ; un Deep Purple, twist violet et joliment acidulé du Purple Rain, sans grenadine (ouf) mais avec un shrub de betterave et framboise ; ou un émeraude Fresh Green, hommage fidèle au Japanese Slipper au Midori, une liqueur de melon. Le lancement officiel est prévu pour le 4 juin, espérons qu’il ne pleuvra pas sur les brushings !

Où ? 5 rue Bouchardon, Paris 10e.

Quand ? du 4 juin à fin septembre.