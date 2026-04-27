On a testé le rooftop le plus végétal et discret de Paris !

La porte de la Chapelle change à vue d’œil avec ses jardinières, ses statues de femmes illustres et ses immeubles qui sortent de terre comme des champignons après la pluie. L’arrivée des beaux jours annonce la réouverture pour sa première saison complète de Plantation, lancée en juillet 2025. Ce rooftop beaucoup plus étendu que haut déploie ses 8000 m² sur les toits des anciens entrepôts réhabilités, le long des voies ferrées.

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Outre des serres et un potager où poussent herbes aromatiques et légumes, Plantation propose aussi un bar avec vue sur le Sacré-Cœur et la skyline flambant neuve. Un lieu plein soleil encore curieusement sous les radars. À l’ombre d’une pergola et dans le calme, on sirote donc des bières Paname et grignote des plaisantes assiettes vegan cuisinées par le chef Ludovic Sauvajot, en se disant qu’on est mieux là que sur les pelouses surpeuplées des Buttes-Chaumont !





Où ? 37 rue des Cheminots, Paris 18e

Quand ? du vendredi au dimanche

Par ici pour la chronique complète de Plantation !