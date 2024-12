On a testé l'un des meilleurs kebabs de Paris, parole döner !

Dans l’ombre de Sürpriz et de son empire du kebab à la berlinoise, un petit poucet se fait doucement une place. Il affiche un nom digne de série Z allemande et ne cumule (pour l’instant) que trois adresses parisiennes mais offre un des sandwichs les plus généreux et soignés de la ville.

© Sadik Sans Voltaire

L’échoppe de la rue Saint-Denis, ouverte à l’été 2024, assume une déco urbano-futuriste rare dans le biotope de la broche (néon bleu, comptoir en échafaudage et bande-son hip-hopisante) et une carte qui va droit au but : deux types de pain (faits par le boulanger Ahmet de Nan-Ekmek, rue du Faubourg-Saint-Denis) et trois garnitures : viande, végétarien (à l’halloumi) ou carrément végane avec du seitan bio et de la fausse feta (de la fauta ?).

Le kebab ami des vegans

La ligne de Mahdi Abid, le taulier, le tout-fait-maison : les frites, les broches, les mélanges d’épices. Même les sauces (blanche, algérienne, à l’ail...), qui ne sortent pas de ces déprimants bidons de 5l. Même volonté de se démarquer dans les boissons : pas de sodas américains mais du Club-Mate ou du Fritz Kola qui sentent bon les petits matins du Berghain.

La version au poulet mariné 24 heures – et ça se sent – comme celle, sapide, au seitan arrive dans un petit panier plastique comme à Berlin, plus chargé que le réquisitoire contre Nordahl Lelandais : grosse portion de frites sous un édredon de sauce, petits légumes grillés, viande bien crousti, éboulis de feta… C’est bon, rassurant et copieux : un kebab à vous faire regretter de ne pas être en GDB ! Merci chef !



Où ? 185 rue Saint-Denis, Paris 2e.

Quand ? Tous les jours 11h30-2h

Combien ? Formule 12 €-13 € (avec veau +2 €)