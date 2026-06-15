On connait la date de la réouverture de la Seine à la baignade !

Alors que les records de chaleur tombent plus vite qu’un attaquant brésilien dans la surface, Paris annonce une bonne nouvelle dans le domaine du rafraîchissement : la baignade dans la Seine va reprendre ! À partir du 4 juillet et jusqu’au 30 août, trois bassins sur la Seine vont de nouveau accueillir des barboteurs et leur bouée jaune. Au casting natatoire, on va retrouver le site Grenelle avec sa vue incroyable sur la tour Eiffel ; celui de Bercy avec ses deux bassins et sa plage ; le Bras Marie (qui ne s’appelle toujours pas Bain Marie pour une raison qui nous échappe) va se déployer sur un nouvel emplacement, au niveau du pont Louis-Philippe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ville de Paris (@paris_maville)

Autre bonne nouvelle, les horaires ont été élargis : Bras Marie ouvre de 8 h à 18 h, Bercy de 11 h à 21 h et Grenelle de 10 h à 17 h 30 (16 h 45 le samedi). Le principe reste le même : tout est gratuit, surveillé et chaque site a un nombre limité de baigneurs (en cas d’affluence, il faut donc attendre un peu que les premiers arrivés repartent). À noter, si vous préférez une baignade dans le canal historique, vous pouvez aller piquer une tête tous les jours de l'été dans le bassin de la Villette (de 11 h à 21 h) et le dimanche (de 14 h à 18 h) dans le canal Saint-Martin. Avec une glace et un bon livre, il y a moyen de rester serein face aux canicules.

Par ici pour notre sélection de piscines à Paris