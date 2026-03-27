On peut désormais acheter un morceau de la Tour Eiffel aux enchères

Les amoureux de la France ont rendez-vous le 21 mai : ce jour-là, ce morceau de fer historique sera mis aux enchères.

Un souvenir peut techniquement prendre la forme de n'importe quel objet, et si la plupart des gens optent pour un t-shirt, un magnet de frigo ou une bouteille de vin local, les Francophiles les plus passionnés — et les mieux lotis — seront peut-être tentés par quelque chose de plus conséquent.

La Tour Eiffel a été construite à la fin des années 1880 en vue de l'Exposition universelle de 1889. L'ingénieur français Gustave Eiffel l'a conçue avec trois niveaux principaux. À l'époque, les ascenseurs n'existaient pas encore, et monter jusqu'au troisième étage supposait de grimper un nombre vertigineux de marches. Aujourd'hui, les escaliers reliant le rez-de-chaussée au premier étage, et le premier au deuxième, ont été restaurés et modernisés. Mais qu'est-il advenu des escaliers en colimaçon reliant le deuxième et le troisième étage — là où Eiffel avait installé son bureau ? Ils ont été retirés de la structure en 1983, découpés en 24 parties distinctes, remplacés par des ascenseurs, puis vendus aux enchères.

La plupart d'entre eux, du moins. L'un est toujours conservé au premier étage de la Tour Eiffel, et le musée d'Orsay, la Villette ainsi que le Le Féru des sciences (Musée de l'Histoire du Fer) à Jarville-la-Malgrange en possèdent chacun une portion. Les autres sont dispersés aux quatre coins de la planète — à Disneyland, dans les jardins de la Fondation Yoishii au Japon — et, bientôt, dans le salon d'un heureux propriétaire.

L'un des vingt acquéreurs originaux remet le sien en vente aux enchères. Après avoir conservé cette section de 2,60 mètres pendant plus de quatre décennies, le vendeur — qui souhaite rester anonyme — a décidé de s'en séparer. Rendez-vous donc le 21 mai : la maison de ventes française Artcurial organise la vente, et selon Artnet, la pièce pourrait atteindre jusqu'à 50 000 €.

D'autres morceaux des escaliers en colimaçon de la Tour Eiffel ont-ils déjà été vendus ?

Oui, il s'agit en réalité de la cinquième vente organisée par Artcurial autour de ces pièces d'escalier depuis 2013. Un segment de 19 marches avait été adjugé 212 458 € cette année-là, mais en 2016, après une bataille d'enchères acharnée, un tronçon de 2,60 mètres avait atteint la somme vertigineuse de 523 800 €.