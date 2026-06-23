On sait (enfin) ce qu’on va pouvoir voir au festival de Cinéma en plein air de La Villette cet été

Nouvel appel aux cinéphiles : la programmation complète de la 35e édition du Cinéma en plein air de La Villette vient de tomber. Cette année, le festival s’attaque au thème « L’appel de la forêt » avec une belle sélection au programme.

Après avoir annoncé ses dates et son thème, « L’appel de la forêt », le Cinéma en plein air de La Villette dévoile sa programmation complète. Du 22 juillet au 16 août 2026, le festival investira à nouveau la Prairie du Triangle, au parc de la Villette, avec une sélection de films consacrés aux forêts, aux grands espaces et aux récits en pleine nature.

Côté programmation, personne ne devrait être laissé sur le bord du chemin. Les amateurs de frayeurs pourront découvrir « Le Projet Blair Witch » ou l’ambiance gothique de « Sleepy Hollow », tandis que les fans d’animation se laisseront porter par les œuvres de Miyazaki, de « Princesse Mononoké » à « Mon voisin Totoro ». Sont aussi annoncés le bouleversant « Into the Wild », le film d’aventure « Le Règne animal » ou encore « L’Ours » de Jean-Jacques Annaud.

La meilleure nouvelle dans cette clairière cinéphile ? L’accès reste gratuit et en entrée libre. Autrement dit : vous venez, vous posez votre nappe sur l’herbe, vous sortez les chips et vous attendez sagement que la nuit fasse son cinéma. Pour les moins prévoyants, pas de drame : la cantine Soré et le glacier La Tropicale assureront le ravitaillement sur place.

Où ? Prairie du Triangle, parc de la Villette, Paris 19e.

Quand ? Du 22 juillet au 16 août 2026, du mercredi au dimanche.

Prix ? Gratuit, comptez 6 € si vous préférez un transat.