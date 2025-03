Pour ses 8 ans, le Hasard Ludique organise un open air gratuit sur les rails de la Petite Ceinture

Le Hasard Ludique fait le grand huit ! Classique du début du printemps, l’anniversaire du tiers-lieu logé dans l’ancienne gare de l’avenue de Saint-Ouen aura lieu cette année le samedi 26 avril. Et ses affidés seront ravis de retrouver la même aguichante formule pile ou face, entre extérieur et intérieur.

Open air gratuit

Dans un premier temps, de midi à 22 h, un open air gratuit sera organisé sur les 2 000 mètres de rails et de quais de la Petite Ceinture. Pendant dix heures, on pourra danser devant les DJ sets de Marc O10C et Erna pour des ambiances teintées de tech-house et de break sous perfusion afro, mais aussi assister à une création aérienne du Collectif Georges Lakhdar et à des « performances enflammées ».

Pour la suite (et fin) de l’anniv, à partir de 23 h, direction le club contre un délestage compris entre 13 et 17 €. En ce qui concerne la bande-son, elle sera confiée aux DJ Azo, Vitaline et Bluetoof pour un brasero sonore qui mêlera bass music, house ou acid. On vous laisse apporter les bougies.

Quand ? samedi 26 avril 2025, de 12h à 5h.

Où ? 128 avenue de Saint-Ouen, Paris 18e.

Combien ? gratuit jusqu’à 22h. À partir de 13 € dès 23 h (billetterie ici).