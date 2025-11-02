Paris se hisse parmi les meilleurs marchés de Noël d’Europe en 2025

À l’arrivée de l’hiver, nombreux sont ceux qui redoutent les températures en chute libre et les journées pluvieuses. Heureusement, à l’approche de décembre, les places européennes s’apprêtent à retrouver leur effervescence hivernale. Les marchés de Noël, nés dans l’Allemagne médiévale, se sont imposés comme une institution à travers le continent, entre artisanat, gastronomie et folklore local. Pour sa sélection 2025, Time Out dresse la liste des vingt marchés de Noël les plus remarquables d’Europe, des ruelles pavées de Bruges aux allées illuminées d’Édimbourg, en passant par les villages alsaciens et les capitales nordiques.

En tête du classement, Nuremberg s’impose une nouvelle fois comme la référence. Du 28 novembre au 24 décembre, la Hauptmarkt se transforme en décor de théâtre : échoppes en bois, guirlandes suspendues, effluves de bratwurst et de vin chaud. Une atmosphère familiale le jour, plus festive la nuit, quand les visiteurs troquent la photo souvenir contre un mug fumant de glühwein ou une bière locale au goût de fumée. Manchester arrive en deuxième position, saluée pour la vitalité de son centre-ville et l’ambiance bon enfant de ses allées décorées, un choix qui confirme le renouveau touristique de la métropole britannique.

Enfin, Paris complète le podium. La capitale française n’a pas besoin de Noël pour briller, mais la saison des fêtes lui sied particulièrement. Une douzaine de marchés s’y déploient chaque hiver, du parvis de Notre-Dame aux abords de la Défense. Le plus emblématique reste celui des Tuileries, installé du côté nord du jardin, entre la rue des Pyramides et la place de la Concorde. Entre chalets d’artisans, stands de spécialités régionales et attractions hivernales, le marché attire chaque année des milliers de visiteurs.