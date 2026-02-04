Où regarder France-Irlande, le match d’ouverture du tournoi des Six nations 2026 ?

Pas de round d’observation, pas d’échauffement, pour le premier match du tournoi des Six Nations ce jeudi 5 février à 21h : on rentre dans le vif du sujet avec une rencontre entre la France, tenante du titre, et l’Irlande, autrice d’un Grand Chelem en 2024. Accrochez-vous à vos maillots, ça va envoyer. On propose trois lieux à la hauteur de l’enjeu, où aller faire le plein de valeurs de l’ovalie (et de bière, oui, aussi).

La Victoire

© Antoine Besse

Ce nouveau pub (l’ancien Havanita) vient mettre un peu de sueur dans cette artère de la soif qu’est la rue de Lappe. La grande salle affiche une déco intégralement sport (lampes en ballon, mannequins en maillot, papier peint en coupures de L’Équipe) et propose plus d’écrans que Sarkozy n’a de procès aux fesses. On s’hydrate entre deux coups chauds avec des bières pas artisanales du tout (5 € le demi de Carlsberg). Une originalité tout de même : la carte des solides, signée du chef Diadié Diombana (ex Bouyon), qui fait un petit pont vers l’Afrique de l’Ouest.



Où ? 11 rue de Lappe, Paris 11e

The Long Hop

© The Long Hop

Un pub sur deux niveaux, grand comme le Commonwealth et doté de plus d’écrans qu’un hacker dans une série télé. Au Long Hop, impossible de rater la moindre action d’une palanquée de sports : rugby et foot (championnats anglais et français) évidemment, mais aussi golf, basket ou handball. Regarder tous ces athlètes s’agiter vous a donné soif ? On trouve dix bières à la pression (Guinness et groupe Heineken) pour vous hydrater.



Où ? 25 rue Frédéric-Sauton, Paris 5e.

French Flair

The French Flair

Une déco boisée façon cabane à sucre et un nom qui évoque la magie française rugbystique (aussi connue comme la French Chatte), voilà un mélange transatlantique et détonnant. Mais rassurez-vous, il n’y a pas que le rugby et le curling ici, tous les sports sont les bienvenus au French Flair. Quatre grands écrans diffusent tous les matchs à base de ballon ovale ou rond (même la D2) mais aussi la F1 ou la MotoGP. On boit quoi avec ça ? Six bières à la pression pas bues partout (Maisel, St-Idesbald…)



Où ? 75 boulevard de Clichy, Paris 9e.