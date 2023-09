Où s’attabler (et bien manger) entre deux défilés de la Fashion Week ?

Du 25 septembre au 3 octobre, les arrondissements à un chiffre vont changer de sociologie : la proportion de top models marchant vite les épaules en arrière, d’acheteurs à l’affût et de journalistes mode à la bourre va grimper en flèche. Car oui, c’est la Fashion Week ! Harponner une invitation pour les podiums est trop compliqué ? On vous propose une astuce pour baigner quand même dans la hype et le glamour, telle une polpete dans la sauce tomate : voici une sélection de cinq tables où la fashionsphère se retrouve entre deux défilés. Soignez votre look et bon appétit-han.

Et si vous voulez plus de tables branchées dans tout Paris pour rester au top de la tendance, le reste de notre dossier se trouve ici.

Envie de brasserie : Cloche

Poireau vinaigrette, œufs mayo, poulet frites… C’est branché, ça ? Pas tant avant que Victor Cohen, Arthur Cohen et Olivier Leone ne se saisissent de cette antique adresse des Halles. Assiettes graphiques, déco élégante et position so centrale.

© Cloche

Envie d’iode : Le Collier de la Reine

La team de Savoir Vivre, qui régente déjà Vivant 2, ajoute ce joyau tout en longueur à sa couronne. Elle y défouraille plateaux de fruits de mer et assiettes de brasserie bien dépolies. La désaltérance ? Elle est assurée par de nombreux pifs précieux et des cocktails chatoyants.

Envie d’Italie : Carboni’s

Le duo Sabrina Goldin et Stéphane Abby perfuse la faune du Marais avec de subtiles italianités, dans un décor haut de plafond mêlant plantes alanguies sur fond ocre, belles boiseries, tables marbrées et luminaires en ogives.

© Carbonis

Envie de Japon : Ojii

Gros bouquets Castor-Fleuriste, murs laqués et luminaires-masques dorés de Jenna Kaës… Ojii, très chic adresse germanopratine signée Arthur Cohen et Olivier Leone, pourrait faire la couverture d'AD Magazine ! Dans les assiettes, des sushis dorés sur tranche.

Envie de tapas : Frenchie Bar à Vins

Dans le gastropub du multitaulier Grégory Marchand, une clientèle internationale picore des tapas lasers (huîtres pochées, asperges poêlées ou trop mimi tiramichoux). Pour faire couler ? Une des plus belles cartes de vins de Paris !