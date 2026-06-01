Palmarès Ecotable 2026 : où sont les adresses les plus engagées de Paris ?

Peut-on faire bon dans l’assiette et bon pour la planète ? Ecotable, l’entreprise qui, depuis 2019, permet aux restaurants de contrôler et réduire leur impact environnemental, répond un grand oui et le prouve, ce lundi 1ᵉʳ juin, avec un troisième palmarès de la restauration durable. Ces quatorze catégories dessinent un portrait des établissements les plus vertueux de l’année avec des restaurants bien sûr, mais aussi des cantines, des traiteurs, des hôtels et les boulangeries… Le classement ne laisse pas la place à la subjectivité : les gagnants sont les adresses qui ont obtenu le plus de points. l’audit chiffré Ecotable, un questionnaire de plus de 150 critères adossé aux factures de fournisseurs (de légumes comme d’énergie), aux menus… Ça ne rigole pas.

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Si cette année le prix phare du restaurant le plus engagé part dans le Gers, au bistrot le Bouche À Oreille, le Grand Paris affiche quand même quelques belles réussites. Le prix du restaurant végétal revient ainsi à Vivide, la table végétalienne de Michelle Primc et Jérémy Grosdidier déjà récompensée du Time Out Food & Drink Award 2026 du Gastro de quartier. Le prix de la Cantine de Quartier va à la Cantine de Terroirs d'Avenir et sa formule magique du midi. À Montreuil, le Pois Gourmands de Julie Algré et Emma Mariani empoche celui du restaurant bio. Toujours en Seine-Saint-Denis, Farine au Pré-Saint-Gervais remporte le prix de la boulangerie la plus engagée. Pour l’ensemble de son œuvre dans ses quatre adresses (Fellows), le Maslow Group de Julia Chican, Marine Ricklin et Mehdi Favri devient le groupe de restauration le plus engagé de 2026. Bref vous savez où il faut aller manger !