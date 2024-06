Palme d’or de la bonne nouvelle : la Clef Revival, le dernier cinéma associatif de Paris, est définitivement sauvé

La lutte a fini par payer ! Mercredi 19 juin au matin, une vidéo postée sur Instagram a fait infuser la protéine du bonheur dans le cœur des cinéphiles : le collectif œuvrant à la sauvegarde de la Clef Revival, le dernier cinéma associatif et indépendant de Paris, fermé depuis plus de deux ans après trois années d’une glorieuse occupation (lire notre reportage sur place en 2022), a annoncé avoir officiellement racheté la salle.

Dans ce communiqué, le collectif retrace les rudes négociations ayant permis de réunir les fonds nécessaires, soit un chèque de 2,7 millions d’euros envoyé au CE de la Caisse d’Epargne, le désormais ex-proprio. Une somme âprement négociée (on parlait de quasi 4 millions au départ) et progressivement réunie avec le concours de mécènes (genre Quentin Tarantino ou Sandrine Dumas), d’une active campagne de dons ainsi qu’un dernier prêt récemment contracté.

Un projet éminemment militant

La Clef peut désormais regarder devant elle et envisager une réouverture qui se fera en plusieurs temps. Si une noce pour célébrer le rachat est d’ores et déjà annoncée du 27 au 30 juin, suivront plusieurs mois de travaux estimés à 600 000 € pour astiquer et surtout mettre aux normes le lieu (désamiantage, mise aux normes de l’électricité, mise à jour de la plomberie…).

C’est sans doute en 2025 que la Clef Revival pourra déplier son projet éminemment militant, qui s’inscrit « dans la continuité de l’occupation : des séances à prix libre de films rares, une programmation participative, des cartes blanches à des associations, des rencontres fréquentes avec des professionnel(le)s, un espace dédié à la convivialité, des ateliers pour accompagner la création émergente ».

« On affirme que la culture est un bien partagé et l’autogestion un modèle émancipateur. La Clef sera un lieu où partager ses idées, des films et des combats ; où renouer sans cesse les liens entre les œuvres et le temps présent, le cinéma et la politique. » Cinquante ans après sa création, la Clef s’apprête à connaître un nouvel épisode. On attend la suite de la saga avec impatience.

