Paris brille au classement des meilleures pizzas européennes !

Les années se suivent et les classements 50 Top Pizza Europe se ressemblent ! Le guide transalpin 50 Top Pizza vient en effet de sortir sa sélection des meilleures pizzerias hors Italie (la Botte bénéficie d’un classement à part – le gastronationalisme se porte bien !). Pour la troisième année consécutive, les Londoniens de Napoli on the Road squattent la première place. Ils devancent Baldoria, à Madrid, déjà deuxième en 2025. Bonne surprise, Imperfetto, à Puteaux (Hauts-de-Seine) gagne deux places et se hisse sur le podium !

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Par ailleurs, quatre adresses parisiennes se retrouvent dans le top (les mêmes qu’en 2025) : Oobatz (Time Out Award de la meilleure pizza 2025) gagne 6 places et émarge 23ᵉ, juste devant Roco dans le 17ᵉ. La rive gauche brille à la 35ᵉ place avec la Manifattura (dans le 14ᵉ) tandis que Fimmina (Paris 9ᵉ) à la 42ᵉ place clôt la moisson parisienne. À noter que, parallèlement à ce classement, le guide distingue, en prix de consolation, 140 pizzerias dites « excellentes » où Paris brille comme une tomate fraichement briquée avec 13 adresses dont Anima, Dalmata, Daroco, Faggio, Guillaume Grasso ou Pizza Viva. C’est bien simple, avec 17 adresses primées au global, Paris s’impose comme la capitale européenne de la pizza !

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