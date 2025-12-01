Paris figure parmi les cinq villes les plus cool du monde à vélo

Paris poursuit sa mue cyclable et franchit une étape symbolique. Dans son index 2025, le cabinet Copenhagenize place la capitale française au 5ᵉ rang mondial des villes où le vélo occupe une place déterminante dans les déplacements du quotidien. Ce classement évalue la manière dont les grandes métropoles conçoivent et soutiennent la pratique du vélo à travers leurs infrastructures, leurs politiques publiques et l’usage réel qu’en font les habitants.



Cette année, Paris se distingue particulièrement par la qualité de son réseau cyclable, considéré comme le deuxième meilleur au monde derrière celui de Copenhague. Le cabinet, spécialisé dans le design urbain, souligne la progression fulgurante de la part du vélo dans les déplacements parisiens, passée de 5 % à 11 % en cinq ans, un niveau présenté comme « historique » et atteint « en un temps record ». Le rapport explique que la ville a réussi à transformer rapidement son espace public en privilégiant des aménagements sécurisés et continus, tout en préservant le caractère patrimonial du centre historique.



Le classement repose sur trois critères notés sur 100 (infrastructures, usages et politiques de soutien) et dresse aussi un bilan des actions menées par chaque ville. Il propose en parallèle des recommandations pour poursuivre les efforts engagés. En Europe, Paris se place également en 5ᵉ position, derrière Utrecht, Copenhague, Gand et Amsterdam, confirmant l’ancrage de la capitale dans un modèle de ville où la mobilité douce devient l’un des piliers de sa transformation.

À lire aussi : Les meilleures balades à vélo dans Paris et Grand Paris