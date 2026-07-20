Paris vu par Dalí, Chagall ou JonOne : une exposition gratuite célèbre la capitale à la PM Gallery

Un Paris de rêve, représenté par des artistes de toutes les époques.

Il existe autant de Paris qu’il existe d’artistes : c’est le point de départ de la nouvelle exposition de la PM Gallery, Paris rêvé des artistes, qui présentera des œuvres de Salvador Dalí, Marc Chagall ou JonOne du 23 juillet au 5 septembre dans le 6e arrondissement.

Fidèle à son principe de faire dialoguer l'art moderne et l'art contemporain, la galerie a réuni des artistes de toutes les époques, avec des œuvres (peintures, mais aussi photos, sculptures ou céramiques) présentant chacune une vision unique de notre capitale ou de ses monuments emblématiques.

On y verra notamment plusieurs Chagall, la série parisienne de Salvador Dalí réalisée entre 1969 et 1972, des peintures de Dean Tavoularis, légendaire décorateur d’Hollywood décédé en avril dernier à Paris, celle d’Ivan Afonskiy (photo), peintre russe en exil, ou encore le fameux remake de La Liberté guidant le peuple par le street artiste new-yorkais JonOne.

Quand ? du 23 juillet au 5 septembre 2026. Du mardi au samedi, 12h-19h.

Où ? 40 rue de Seine, Paris 6e.

Combien ? entrée libre.

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