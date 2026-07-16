Street art : Invader installe 32 nouvelles mosaïques à la Villette en parallèle de l’expo “Beyond the Streets”

Cet été, la Villette est clairement le paradis des amateurs de street art.

Si vous êtes amateur de street art, vous ne pourrez pas échapper à un pèlerinage à la Villette cet été. Déjà, depuis fin mai et jusqu’à fin août, l’exposition internationale Beyond the Streets raconte l’histoire du mouvement sur 3 600 m2 à la Grande Halle, avec toutes les légendes du graffiti et une boutique conçue par Sarah Andelman de colette.

Et comme la Philharmonie, juste à côté, accueille en ce moment l'exposition Video Games & Music, Invader n’a pas pu se retenir, et il a organisé une “Invasion of La Villette”. L’artiste français a ainsi posé 32 nouvelles mosaïques de ses petits envahisseurs dans le parc de la Villette.

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On vous laisse aller chasser les petits aliens un peu partout, entre les Folies, le Trabendo, le 211, les bords du canal de l’Ourcq, les escaliers, les murs… Et bien sûr dans les allées de l’exposition Beyond the Streets, qui a réservé une bonne place à la riche scène française.

Où ? Parc de la Villette, Paris 19e.

Quand ? expo jusqu'au 30 août, les mosaïques sont à voir dès maintenant.

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