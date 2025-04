Participez à la première performance immersive dans un gâteau

Ultraviolet, la table audio-gastro-vidéo de Paul Pairet à Shanghai, vient de tirer le rideau et vous n’étiez pas à la dernière ? Séchez vos larmes, quittez le métavers et reprenez un peu pied dans la réalité : Paris aussi sait faire dans l’immersif. À l’occasion du off de la foire Art Paris, le restaurant Atica confie ses écrans géants au duo Monsieur Gateaux pour une première expérience qui mêle art numérique et pâtisserie bien réelle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LE MONDE DE MONSIEUR GÂTEAUX (@monsieurgateaux)

Durant 20 minutes, musique, images de synthèse et photos se mêlent en prélude à la dégustation de leur Pavé, un gâteau végan d’inspiration tropicale (on y trouve açaï, plantain et hibiscus bien sourcés), accompagné de la boisson maison, l’achata. Une expérience assez inédite, condensée en un court format immersif. À la fin, vous pourrez retrouver, à la boutique, les créations et le merch du duo.

Monsieur Gateaux est un projet créé en 2022 par Thomas Lapios et Guillaume Leblanc. Ce dernier s’occupe de la partie graphique, tandis que le premier, ancien joueur de football américain (notamment à La Courneuve), s’est reconverti dans le sucré.

Où ? Atica, 8 rue Frédéric Sauton 75005

Quand ? Samedi 5 avril à 15h

Combien ? 29€

Réservation ici

Plus de douceurs avec notre sélection des meilleurs pâtissiers de Paris