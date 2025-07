Il n’y aura pas de Techno Parade en 2025

Année blanche pour la Techno Parade ! Dans un communiqué publié jeudi 17 juillet, l’asso organisatrice Technopol a annoncé l’escamotage de son édition 2025, après celle de 2024 pour cause de JO. La raison cette fois ? Le porte-monnaie. « L’événement est principalement soutenu par les marques privées, et celles-ci sont de plus en plus difficiles à mobiliser, explique Technopol. Nous avons donc pris la décision de repenser notre modèle de financement et travailler avec des partenaires sur le long terme, afin de préserver notre événement et le faire vivre sur la durée. »

Quid de la suite ?

Ce n’est donc pas la fin pour la Techno Parade. Technopol est clair : l’équipe travaille sur une cuvée 2026, avec, disent-ils, déjà quelques touches pour des financements privés. Ce hiatus leur permettrait aussi de coupler le défilé à leur autre gros projet, porté en B2B avec Radio FG : le classement des « musiques électroniques françaises » au Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, évoqué au mois de juin par le président Emmanuel Macron.

Pour danser toute l'année

Tripot, resto, goguette, bal musette, dancing, discothèque, boîte de nuit, aujourd’hui club : autant de mots que d’époques pour désigner ces lieux où l’on vient entrer en transe ensemble au fil des danses. Depuis les années 70 et le disco, précurseur de toutes les dance music d’aujourd’hui, la piste est bâtie autour de la figure magnétique du DJ, un culte relancé dans les années 2010 à Paris par les évangélistes de Concrete, qui a permis à l’offre de la capitale de considérablement s’étoffer. Dans un panorama festif constitué d’open airs forcément saisonniers, de soirées éphémères et de lieux qui ferment parfois au bout de quelques mois (voire quelque semaines), on a dressé la liste de nos clubs sûrs, ceux sur lesquels vous pouvez compter toute l’année ou presque, des lieux qui misent sur l'inclusivité, la diversité et la sécurité pour toutes et tous. Un dossier qui entremêle les décors – friche, béton, cave –, les styles – toutes les nuances des musiques électroniques –, et les ambiances – hype, schlag, entre-deux. Une sélection garantie sans entrée gratuite pour les filles à découvrir ici.