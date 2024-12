Pendant le mois de décembre, l’un des meilleurs bars à cocktails de Paris squatte un 5-étoiles

Il fut un temps où le Triangle d’Or régnait sans partage sur le cocktail parisien, tel le T-Rex sur les forêts du Jurassique. Mais la comète Experimental Cocktail Club a tout bouleversé, et quinze ans plus tard, c’est bien dans l’est de Paris que bat le shaker de Paris, et les palaces du 8e viennent y piocher l’inspiration. On avait vu Copperbay redorer le Lancaster. Voilà maintenant que Nico de Soto et sa bande du Danico électrisent le bar du Georges V pendant tout le mois de décembre.

Verres de l'hiver

Au menu, huit créations aux saveurs hivernales, avec par exemple le Mulled Wine Sour, qui mixe whisky, sherry, madère, vermouth, sirop de clou de girofle ; un Negroni à la liqueur d’aiguille de pin ; ou le Danico’s Infamous Egg Nog (bourbon, citrouille, crème de marrons, œuf, noix de muscade). Si ces recettes rassurantes sentent bon l’inventivité de l’Est, les prix vous rappellent que vous êtes bien dans le 8e : 34 € le verre !

