Pharrell Williams imagine une maison futuriste transparente pour Louis Vuitton à la Fashion Week de Paris

Le designer a marqué la première journée de la Fashion Week avec cette micromaison de luxe dans le jardin de la Fondation

A peine lancée, la première Fashion Week parisienne de l’année fait déjà des étincelles ! Pour présenter la collection Louis Vuitton homme automne-hiver 2026-2027, Pharrell Williams, le directeur créatif, a imaginé un défilé mardi 20 janvier dans le jardin de la Fondation, autour d’une maison futuriste nommée DROPHAUS, dans laquelle les mannequins dandys se baladaient sac siglé à la main, comme de retour de voyage.

Pour la construire, l’Américain s’est associé au cabinet d'architecture Not A Hotel, qui a notamment conçu l’incroyable Nigo House dans une falaise de la baie de Tokyo. Dans le jardin zen de la Fondation Louis Vuitton, le studio japonais a installé une micromaison de luxe aux parois transparentes, pour qu’on puisse bien admirer le canapé Pierre Paulin et la gamme de mobilier conçue par Pharrell, HOMEWORK, autour du concept de “10% d'imperfection”.

Une maison transparente et en courbes, pour que tout circule avec fluidité, comme dans l’eau, l’élément qui l’a inspiré. “C’est à son contact que je crée ce que je fais de mieux”, a expliqué l’artiste à AD Magazine.“DROPHAUS incarne ma vision du futur : un projet qui fait sens aujourd’hui comme dans vingt ans parce qu’il repose sur la fonctionnalité, le savoir-faire et de réels besoins humains.”