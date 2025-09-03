Des photos inédites de l’épopée France 98 vont être exposées dans une galerie parisienne

Stéphane Meunier est un personnage central dans la construction du mythe France 98, puisque c’est lui qui a réalisé Les Yeux dans les Bleus.

Il n’y a jamais trop de célébrations de France 98. Les 13 et 14 septembre, à l’initiative du média Why Always Loge, une quarantaine de photos en noir et blanc shootées pendant l’épopée victorieuse de la Coupe du monde 1998 par le journaliste et réal Stéphane Meunier vont être exposées pour la première fois, au 10 rue du Perche dans le 3e arrondissement.

Au début du mythe France 98

Stéphane Meunier est un personnage central dans la construction du mythe France 98, puisque c’est lui qui a réalisé Les Yeux dans les Bleus. Sorti un 14 juillet, deux jours seulement après la finale contre le Brésil, ce docu immersif est immédiatement entré dans l’imaginaire collectif avec des scènes comme « Petit bonhomme, c’est pas Zizou » ou « Muscle ton jeu Robert ! ».

Les photos laissent voir un groupe qui a l’air de plutôt bien vivre, où le duo Trezeguet-Henry s’offre un une-deux d’écouteurs, Thuram se fait la boule à z en pensant à la Croatie, Zizou montre le toit du monde et Fabien Barthez lit une BD détente au plumard… en fumant une clope. Pour plonger encore plus profondément dans le mythe – et en plus, c’est gratuit !

Quand ? les 13 et 14 septembre 2025, de 9h30 à 20h.

Où ? 10 rue du Perche, Paris 3e

Combien ? entrée gratuite.

