Le Pitchfork festival lance sa prochaine édition avec Blood Orange en tête d’affiche

1er avril 2025, le Pitchfork festival annonce ses plans pour cette année et spoiler, il n’est pas venu pour blaguer. Le site américain célébrant les scènes indie (au sens très large) connu pour faire et défaire les carrières à coup de décimales sera de retour du 3 au 9 novembre 2025 pour une quatorzième étape parisienne, investissant une dizaine de salles de la capitale. Le tout avec une affiche encore une fois dispatchée entre classiques soirées et son itinérant programme Avant-Garde.

Blood Orange en tête d'affiche

Pour border son retour, P4K a balancé une première salve d’une dizaine de noms à l’allure de célébration de ses marottes d’hier et d’aujourd’hui. Sur le flyer, un nom brille sans doute un peu plus que les autres : celui du très princien anglais Blood Orange, dont les projets titillent toujours avec une classe folle mille et un styles, entre RnB 4.0., synthpop ou ambient, et qui signera son retour à Paris après six ans d’absence.

Dans le programme, on stabilotera aussi avec insistance le concert de clôture de la Montréalaise Marie Davidson et ses fabuleux drifts synth-techno-punk ; le venue d'A.G. Cook, l’un des premiers bidouilleurs de l’hyperpop, à la co-prod de certains albums de Charli XCX dont un certain « Brat » ; ou le nom de Panda Bear (chef de la meute Animal Collective). Enfin, à la volée, deux derniers noms : underscores, récemment vu sur le disque d’Oklou et le groupe à la sève noise Ekko Astral, auréolé du titre d’album rock Pitchfork 2024.

Quand ? du 3 au 9 novembre 2025

Où ? Dans plusieurs salles à Paris.

Combien ? selon les concerts.