La playlist du bar à vin Mishmish pour le beaujolais nouveau

Sur les 12 sons, aucune trace de Fianso mais des gros blazes de la pop music toutes générations confondues.

Bar à vin nature et BPM
Avec ses banquettes en béton brut, ses murs opalescents vert pâle et ses enceintes artisanales crachant les selectas des DJ sets quotidiens, Mishmish détonne dans la cave des bars à vin parisiens. Alors, pour ce troisième jeudi de novembre, synonyme d’arrivée du beaujolais nouveau, on leur a demandé de nous envoyer leur playlist – clairement plus grand public que ce qu’on a entendu sur place – à écouter en débouchant vos bouteilles.

12 sons tendance bangers de la pop music

Sur les 12 sons, aucune trace de Fianso (vous l’avez ?) mais des gros blazes de la pop music toutes générations confondues : le morceau “VOY A LLeVARTE PA PR” de Bad Bunny sorti cette année côtoie “Smooth Operator” de Sade, “Toxic” de Britney Spears, “The Less I Know the Better” de Tame Impala ou “Paroles, Paroles” de Dalida et Alain Delon. Et en guise de dernier son rituel au moment de rallumer la lumière ? “Eu Pensei” de Pedro Mizutani et Skinshape. Sera alors venu le moment d’aller cuver votre vin au goût de banane plus loin.

