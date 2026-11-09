Comme tous les troisièmes jeudis de novembre (ça tombe le 19 cette année), le tsunami rubis du beaujolais nouveau se déverse sur le monde entier, et Paris en particulier. Mais ça date de quand, le Beaujolais nouveau ? De 1951 ! Avant, la sortie des vins suivait « le principe d'échelonnement », un calendrier établi par l’État pour… optimiser le réapprovisionnement en jaja des armées ! Après un intense lobbying, les vignerons du Beaujolais ont donc obtenu l’autorisation de commercialiser leur vin dès novembre (la date fut très variable mais ne bouge plus depuis 1985) et d’en faire un événement !

Une année 2026 hors norme

Le beaujolais nouveau n’est pas une appellation mais un vin jeune (on dit aussi “primeur”), produit dans les vignobles du Beaujolais et du Beaujolais-Villages (Rhône), essentiellement à partir du cépage gamay. À peine vendangé l'été précédent que le voilà déjà mis en vente quelques mois après ! L'été 2026 de l'enfer a fait s'écrouler les rendements (-33% !) et provoquer les vendanges les plus précoces de mémoire de vigneron (dès le 13 aout). Consolatione : les jus sont annoncés de bonne qualité, les fortes chaleurs ayant gorgé les raisins de sucre.

Primeur et propre

Pour éviter le funeste goût de banane d’une levure chimique ajoutée (et la tête en contreplaqué le lendemain), voici nos plans préférés pour fêter dignement l’arrivée d’un vrai bon vin nature, vif, léger et fruité, l’œuvre de vigneron(ne)s qu’on connaît et qui travaillent correctement. D’ailleurs, certain(e)s seront à Paris ce soir-là pour vous remplir les ballons ! Mais on vous propose aussi des quilles conventionnelles dans des adresses plus tradis, parce que c’est la fête et qu’on n’est pas sectaires !