Comme tous les troisièmes jeudis de novembre, date établie en 1985 (ça tombe le 16 cette année), le tsunami rubis du beaujolais nouveau se déverse sur le monde entier et Paris en particulier. Avant 1951, la sortie des vins suivait « le principe d'échelonnement de sortie des vins des propriétés », un calendrier établi par l’Etat pour... optimiser le réapprovisionnement en jaja des armées ! Après un intense lobbying, les vignerons du Beaujolais obtiennent l’autorisation de commercialiser leur vin dès novembre

Un vin primeur et nature !

Le beaujolais nouveau n’est pas une appellation mais un vin jeune (on dit aussi “primeur”), produit dans les vignobles de Beaujolais et de Beaujolais-villages (Rhône), essentiellement à partir du cépage gamay. A peine vendangé l'été précédent que le voilà déjà mis en vente quelques mois après ! Pour éviter le funeste goût de banane d’une levure chimique ajoutée (et la tête en contreplaqué le lendemain), voici nos plans préférés pour fêter dignement l’arrivée d’un vrai bon vin nature, vif, léger et fruité.

La sélection ci-dessous privilégie donc des vins délicieux mais aussi « propres », respectueux de l’homme et de l’environnement. Qu’ils ne contiennent aucun sulfite ajouté ou juste un poil de SO2 en rab, qu’ils soient estampillés bio ou biodynamie, tous sont l’œuvre de vigneron(ne)s qu’on connaît et qui travaillent correctement. D’ailleurs, certains seront même à Paris ce soir-là pour vous remplir les ballons ! Mais on trouve aussi des quilles conventionnelles. Parce que ça va être la teuf et qu’on n’est pas sectaires !