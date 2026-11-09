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Paris

verre de vin
© Nikita Lysenko | Verre de vin
© Nikita Lysenko

Nos meilleurs plans pour fêter le beaujolais nouveau

Le cru 2026 du beaujolais nouveau déboule à Paris ce jeudi 19 novembre. Oubliez les jus insipides, voici 12 soirées sous le signe de la qualité !

Antoine Besse
Écrit par Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
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Comme tous les troisièmes jeudis de novembre (ça tombe le 19 cette année), le tsunami rubis du beaujolais nouveau se déverse sur le monde entier, et Paris en particulier. Mais ça date de quand, le Beaujolais nouveau ? De 1951 ! Avant, la sortie des vins suivait « le principe d'échelonnement », un calendrier établi par l’État pour… optimiser le réapprovisionnement en jaja des armées ! Après un intense lobbying, les vignerons du Beaujolais ont donc obtenu l’autorisation de commercialiser leur vin dès novembre (la date fut très variable mais ne bouge plus depuis 1985) et d’en faire un événement !

Une année 2026 hors norme

Le beaujolais nouveau n’est pas une appellation mais un vin jeune (on dit aussi “primeur”), produit dans les vignobles du Beaujolais et du Beaujolais-Villages (Rhône), essentiellement à partir du cépage gamay. À peine vendangé l'été précédent que le voilà déjà mis en vente quelques mois après ! L'été 2026 de l'enfer a fait s'écrouler les rendements (-33% !) et provoquer les vendanges les plus précoces de mémoire de vigneron (dès le 13 aout). Consolatione : les jus sont annoncés de bonne qualité, les fortes chaleurs ayant gorgé les raisins de sucre.

Primeur et propre

Pour éviter le funeste goût de banane d’une levure chimique ajoutée (et la tête en contreplaqué le lendemain), voici nos plans préférés pour fêter dignement l’arrivée d’un  vrai bon vin nature, vif, léger et fruité, l’œuvre de vigneron(ne)s qu’on connaît et qui travaillent correctement. D’ailleurs, certain(e)s seront à Paris ce soir-là pour vous remplir les ballons ! Mais on vous propose aussi des quilles conventionnelles dans des adresses plus tradis, parce que c’est la fête et qu’on n’est pas sectaires !

Nos 12 meilleures plans pour fêter le beaujolais nouveau 2026

A La Renaissance

  • Bistrot
  • Roquette
  • prix 3 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
A La Renaissance
A La Renaissance
© A la Renaissance

Par une belle synchronicité, la date d’anniversaire de la reprise de ce bistrot historique par Carina Soto Velásquez et Joshua Fontaine coïncide avec celle du beaujolais nouveau. Comme la vie peut être bien faite ! Pour honorer cette première année écoulée, une palanquée de primeurs va être proposée à la dégustation : les beaujolais du domaine Foillard, de Jonathan Purcell et de Raphaël Saint-Cyr escortés du primeur en syrah Octobre des Foulards Rouges. En cuisine ? Un quatre-mains exceptionnel avec Tom Boeri associé pour l’occasion avec Matthew Robertson (venu de l’Escale) pour une alerte bistrote ambiancée par le jazz manouche de Quai de Seine.

Quand ? A partir de 19h
Où ? 87 rue de la Roquette, Paris 11e

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Trouble

  • Bars à vins
  • SoPi (South Pigalle)
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Trouble
Trouble
© Depasquale+Maffini

C’est clair que Trouble fête le Beaujolais. Le sommelier Nicolas Phillips va convoque les primeurs nature des frères Mosse (Bang Nouveau) et le beaujolais nouveau de la famille Foillard et celui de Sébastien besson. En cuisine, le très habile Stefano De Carli compte bien  vous faire visiter la forêt avec des plats d’automne autour des champignons et du gibier.

Quand ? à partir de 17h
Où ? 15 rue Hippolyte-Lebas, Paris 9e

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Bobance Bar & Cave

  • Bars à vins
  • Plaisance
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Bobance Bar & Cave
Bobance Bar & Cave
© Antoine Besse

Delphine Lacroix, la taulière de ce bijou de barav, fête le beaujo avec la manière (Lacroix et la manière, vous l’avez ?). Elle invite une palanquée de primeurs : le domaine des Foulards Rouges de Jean François Nicq avec son rouge (Octobre) et son blanc (Shirobana) ; la Nouvelle, gamay sur la parcelle de Régnié-Durette, d’Anaïs et Nicolas Bompas ; Y’ fait soif ! du domaine Le Monde est petit. Dans les assiettes, le mystère plane encore mais l’annonce d’un “pain au beaujolais” par la boulangerie Talmaître laisse présager du pas commun. 

Quand ? à partir de 18h30
Où ? Place Flora Tristan, Paris 14e

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Gramme

  • Folie-Méricourt
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Gramme
Gramme
Gramme 11

Le bistrot de Romain Tellier compte bien peser dans cette journée de fête vineuse. Le domaine mis en avant est le beaujolais nouveau du Château Cambon. Le chef Louis Fedide propose également un diner spécial pour l’occasion avec une soupe à l’oignon de Roscoff, une épaule de cochon braisée et des profiteroles, le tout accompagné de 2 verres de beaujo (comptez 45€).

Quand ? A partir de 19h
 Où ? 96, rue Jean-Pierre-Timbaud, Paris 11e

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Food Market

Food Market
Food Market
© Guillaume Blot

Le Food Market et l’agence Soif débouchent une cinquième collab autour des primeurs. En fût installés sur le boulevard de Belleville, les beaujolais nouveaux de Nicolas Chemarin et celui de Maxime Malard. En bouteilles, ça va écumer l’hexagone avec les vins nouveaux du Luberon signés Valentin Létoquard (domaine Val de Combrès), le beaujolais nouveau d’Anaïs & Nicolas Chateau Bompas et le primeur blanc de Loire de Marie Carroget... Et pour éponger tous ces bons jus, les pizzas de PanPan, les cordons bleus d’Amonē ou les saucisses de Project Sausage…

Quand ? de 18h à 22h30
Où ? Boulevard de Belleville, entre les métros Ménilmontant et Couronnes.

Paloma

  • Belleville
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Paloma
Paloma
© DR

Contrepied chez Paloma. Alors que le jeudi 19 novembre, tout le monde célèbre le beaujo, les taulières du bistrot bellevillois font venir de Gaillac un tonneau de primeur du domaine des Cinq Peyres de Charles et Pierre Bonnafont. Au programme : dégustation bien sûr mais aussi embouteillage et étiquetage maison, musique et petites assiettes à partir de midi !  

Quand ? A partir de midi
 Où ? 93, rue Julien-Lacroix, Paris 20e

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Le Gavroche

Le Gavroche
Le Gavroche
© Antoine Besse

Place aux vieux ! Cette adresse, aussi mythique que dans son jus, fête le beaujo depuis que le beaujo se fête. Le taulier de l’époque condamnait même la rue Saint-Marc avec des tonneaux, histoire d’abreuver tout le monde ! Aujourd’hui, Nicolas Decatoire propose « juste » une autorisation de nuit jusqu’à point d’heure et convoque la cuvée bio d’un jeune vigneron : Clément Couzon. Et dans les assiettes ? Du tradi costaud : côte de bœuf, andouillette, saucisson de Lyon. Vieille école mais bonne école !


 Où ? 19 rue Saint-Marc, Paris 2e.
 Quand ? De 8 h à tard (fermeture de la cuisine à minuit).

Le Mary Céleste

  • Bars à cocktails
  • Le Marais
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Le Mary Céleste
Le Mary Céleste
© Guillaume Belveze

On connaissait l’adresse plutôt pour ses huitres et ses cocktails mais voilà que le Mary Céleste prend un cap moins iodé et plus tanique pour le 19 novembre. Vous allez pouvoir découvrir les beaujolais nature de Yann Bertrand et de Sylvère Trichard épaulés par le poulet frit d’Haikara Deep Fried ! Et dans les oreilles ? Les suaves trouvailles folkisantes de Thomas Lavernhe

Quand ? A partir de 19h
 Où ? 1 Rue Commines, Paris 3e

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La Curieuse Compagnie

  • Bars à vins
  • Poissonnière
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
La Curieuse Compagnie
La Curieuse Compagnie
Photograph: Arthuro Peduzzi

Pour ses 9 ans de ballons et loyaux services, la cave à manger d’Arthur Peduzzi et Timothée Tzimakas passent le beaujo en bonne compagnie. Au verre cette année : le primeur du domaine Matray & Filles. Et aux platines, le DJ Esprit Voyageur de 19h à 23h pour un set house et funk.

Quand ? De 18h à 1h
 Où ? 32 rue de l’Échiquier, Paris 10e

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