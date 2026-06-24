La semaine prochaine, Petit Bain organise une pool party dans une piscine flottante sur la Seine avec Brodinski en DJ set !

Brodinski en mode pool party ! En cette période caniculaire, la barge de Petit Bain flirtera avec l’actualité du mercure en organisant le samedi 3 juillet une soirée aquatique dans la voisine piscine flottante Joséphine Baker dont la bande-son sera gérée par le culte Brodinski. Une pause fraîcheur prélude à l’événement du soir et sa toute aussi fraîche affiche faite d’artistes et collectifs célébrant les sonorités du monde entier (Twearkistan, Moonshine, La Sueur et Tayhana).

Dans l'histoire

Côté piscine, pendant deux heures (de 20 h 30 à 22 h 30), et ce depuis un DJ booth installé sur le bord du bassin, Brodinski sera chargé d’ambiancer cette singulière foule de nageurs-danseurs, à raison de 150 personnes dans l’eau à chaque fois. Et on avoue qu’on a très hâte d’entendre le set de Brodi, qui devrait sonner pas très loin de Mono City, son abrasif projet sorti en janvier, carrefour de ses dernières rencontres et explorations artistiques, tant rap qu’électroniques. Une dernière occurrence d’une carrière assez unique qui l’aura mené depuis vingt ans des strass du Social Club et de Bromance aux trap houses d’Atlanta en passant par les marges électroniques et les studios de la new gen. Le genre de soirée pour rentrer dans l’histoire.

En parlant d’annales, sachez que cette pool party n’est pas la première de l’association de voisinage Petit Bain-Joséphine Baker. La légende raconte en effet qu’une soirée du label Versatile Records a eu lieu au début des années 2010, avec « enceintes subaquatiques et colorant mauve dans l’eau » se souvient le directeur de Petit Bain Ricardo Esteban. Aucun doute qu’on se souviendra aussi de celle-ci dans quinze ans.

Quand ? samedi 3 juillet 2026

Où ? Petit Bain, 7 port de la Gare, Paris 13e

Combien ? à partir de 6,99 € (billetterie ici – le billet donne ensuite accès à la soirée club)