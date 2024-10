Pour Halloween, un marathon ciné d’épouvante avec 22 films d’horreur dans toutes les salles du Grand Rex

Le Grand Rex n’y va pas avec le dos de la faux pour célébrer Halloween ! Pour la cuvée 2024 du 31 octobre, la salle des Grands Boulevards a décidé de ne programmer ce jour-là que des long-métrages d’horreur dans ses sept salles, pour un total de 22 films bons à vous enfoncer bien profond dans votre siège.

Vieilles gloires du genre et quelques petits nouveaux

Pour composer sa liste (notre dossier des meilleurs films d'horreur de l'histoire), le Grand Rex s’est appuyé sur des vieilles gloires du genre, toujours efficaces pour faire dresser les poils, et quelques petits nouveaux. Si les enfants frissonneront gentiment pendant les séances de l’aprem avec les projections d’Hôtel Transylvanie, Casper ou les Gremlims, la suite sera davantage gorgée en hémoglobine, et (au minimum) interdite aux moins de 12 ans.

A la volée, il y aura Conjuring 2 de James Wan, Psychose d’Hitchcock, ou Godzilla Minus One / Minus Color, dernière déclinaison du gros lézard réalisée par Takashi Yamazaki. Mais c’est la dernière session (celle qui commence à 00h30) qui nous botte le plus avec, dans la salle historique, la diffusion du classique parmi les classiques L’Exorciste de William Friedkin, et dans la salle Infinite et son matos nec plus ultra, Shining de Stanley Kubrick. On vous laisse faire de beaux rêves après ça !

Quand ? jeudi 31 octobre 2024, à partir de 15h55.

Où ? Grand Rex, 1 boulevard Poissonnière, Paris 2e.

Combien ? à partir de 7 € (Billetterie ici).