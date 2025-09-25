Pour la Paris Fashion Week, Time Out organise une teuf avec le bar à vins le plus cool de Brooklyn

Time Out et Sauced vous convient à une soirée qui célèbre Paris et New York. Avec, au menu : pizza new-yorkaise, vins nature à flot et gros line-up hip-hop.

Au-delà de la mode et des défilés, Paris sous Fashion Week devient le nexus global où convergent tendances, musique, fête et gastronomie. La preuve ? Time Out invite Sauced, le bar à vins le plus vénère et nature de Brooklyn, à traverser l’Atlantique pour une teuf qui fait le pont entre deux des villes les plus bouillonnantes du monde : Paris et New York.

Le temps d’une soirée (le lundi 29 septembre, premier jour de Fashion Week), Sauced débarque chargé de bouteilles de vin nat, de platines et de merch. Le projet ? Retourner Rori, la pizzeria so new-yorkaise du 11e arrondissement nommée aux Time Out Paris Food & Drink Awards 2025.

Dans les verres, la cuvée spéciale réalisée en collab avec Sons of Wine, mais aussi les canons à haute picolabilité de leurs potes vignerons, servis par Ryan, la star de l’instavin SupervinoBros. Pour accompagner le pop des bouchons : un line-up hip-hop au top, avec la crème des DJs d’ici et de là-bas : The Whooligan, Out.Of.Office, Tonak, Yambow et Warren Ko. Chaque set sera ensuite rediffusé sur Sauced Radio.

Mais ce n’est pas tout ! Car pour nourrir cette soirée gratuite où tout le monde est invité, Time Out et Sauced ont poussé l’amitié transatlantique jusque dans l’assiette : Rori, une des meilleures pizzas de Paris, va imaginer des slices à 4 mains avec L’Industrie, l’un des meilleurs comptoirs de Big Apple. Au menu de ce grand écart gustatif entre l’Europe et l’Amérique : des pizzas au brie et oignons, figues et pancetta fumée, ou tomate et burrata.

En résumé : des pizzas incroyables, des vins nature et du bon son… Qui en est ?

Où ? chez Rori, 96 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75011

Quand ? le 29 septembre, de 15 h à minuit

Prix ? Entrée libre et pizzas à 6.50€

